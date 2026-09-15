Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о санкциях против РФ

Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об ужесточении санкций в отношении России и передал его на рассмотрение нижней палаты полного состава.

Трансляция голосования в комитете велась в понедельник на его сайте.

В поддержку регламента рассмотрения документа в нижней палате Конгресса высказались семь членов указанного комитета, трое выступили против. При этом законодатели отвергли несколько поправок, предложенных представителями Демократической партии. Таким образом законопроект передан на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США полного состава. Как отмечает телеканал Fox News, нижняя палата законодательного органа может приступить к обсуждению документа и провести процедурное голосование по нему уже 15 сентября и, в случае одобрения, провести голосование по его принятию на следующий день.

Речь идет о документе, основным автором которого был американский сенатор Линдси Грэм, скончавшийся 11 июля. Сенат Конгресса одобрил этот законопроект 7 августа. В случае ободрения Палатой представителей законопроект будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

Документ предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров РФ. Согласно законопроекту, США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа. Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана.