Внимание: плановые отключения электричества в Баку и Абшероне

В Ясамальском районе Баку и Абшеронском районе во вторник возникнут перебои с электроснабжением.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ.

Так, на части проспекта Гейдара Алиева, улиц Наби Хазри, Рухуллы Ахундова, Мухаммеда Эмина Расулзаде в городе Хырдалане Абшеронского района света не будет с 09:00 до 11:00.

В Ясамальском районе перебои возникнут с 10:00 до 13:00 у некоторых абонентов на улицах Рахиба Тагиева, Васифа Алиева, Назима Хикмета, Мухаммеда Хиябани и Чухурсяд.

"После завершения работ абоненты на этих территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - отметили в "Азеришыг".