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Зеленский: «Энергетическое перемирие» возможно лишь при ответном шаге РФ

First News Media23:20 - 14 / 09 / 2026
Зеленский: «Энергетическое перемирие» возможно лишь при ответном шаге РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, если Москва воздержится от атак на украинскую энергетику. Об этом он написал в соцсети X.

«Если наши партнеры готовы гарантировать, что Россия действительно воздержится от нанесения ударов по нашей системе электроснабжения, другим энергетическим объектам, критически важной инфраструктуре и маршрутам поставок продовольствия, то, конечно, мы готовы обеспечить соответствующее прекращение наших ударов. <...> Меры по деэскалации в отношении критически важной инфраструктуры могли бы стать первым шагом к миру», — отметил Зеленский.

Он добавил, что Киев ожидает «конкретики» от партнёров, но сомневается, что Россия согласится на «энергетическое перемирие».Зеленский: «Энергетическое перемирие» возможно лишь при ответном шаге РФ

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