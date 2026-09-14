Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, если Москва воздержится от атак на украинскую энергетику. Об этом он написал в соцсети X.

«Если наши партнеры готовы гарантировать, что Россия действительно воздержится от нанесения ударов по нашей системе электроснабжения, другим энергетическим объектам, критически важной инфраструктуре и маршрутам поставок продовольствия, то, конечно, мы готовы обеспечить соответствующее прекращение наших ударов. <...> Меры по деэскалации в отношении критически важной инфраструктуры могли бы стать первым шагом к миру», — отметил Зеленский.

Он добавил, что Киев ожидает «конкретики» от партнёров, но сомневается, что Россия согласится на «энергетическое перемирие».Зеленский: «Энергетическое перемирие» возможно лишь при ответном шаге РФ