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Число жертв наводнения в Непале приблизилось к 1,4 тысячам

First News Media07:59 - Сегодня
Число жертв наводнения в Непале приблизилось к 1,4 тысячам

Число жертв наводнения в Непале увеличилось до 1396.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на власти азиатской республики.

Утром 26 августа в Непале внезапно произошло мощное наводнение. Его причиной стали землетрясение и оползень на территории Тибета, которые заблокировали русло реки Лхенде. Ее прорыв вызвал резкий подъем уровня воды в реке Бхоте-Коши.

По последним данным, всего пропавшими без вести числятся 2,5 тыс. человек, причем большинство из них иностранцы. Среди них 11 граждан РФ.

Как сообщил глава минфина республики Сварним Вагле, на ликвидацию последствий наводнения стране потребуется около $4–5 млрд. Эти цифры предварительны, поскольку оценка ущерба еще продолжается.

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