Азербайджанская нефть подешевела почти на $2

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,99 или 2,05% — до $95,13.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $92,6.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $2,08 или 2,22% — до $91,62 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.