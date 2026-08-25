Песков заверил, что новой мобилизации в России не будет

Новой волны мобилизации в России не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Информацию о планах провести подобные мероприятия он назвал «информационными утками», которые распространяют для дестабилизации обстановки в стране.

«Это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране, — сказал RTVI представитель Кремля. — Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле».

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. О ее завершении сообщалось 31 октября, при этом официального указа о завершении подписано не было. Дмитрий Песков уверял, что по итогам консультаций с юристами в Кремле пришли к выводу, что специального указа не требуется. Минобороны РФ неоднократно заявляло об отсутствии планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий.

Об этом же говорили в МИДе.