Мать шехида стала студенткой - ФОТО

24 августа был опубликован список поступивших в высшие учебные заведения.

Среди тех, кто стал студентом - мать шехида 44-дневной Отечественной войны Халида Хассана Майя Гулиева.

М.Гулиева поступила в расположенный в городе Гянджа Азербайджанский государственный аграрный университет – об этом мать шехида сообщила на своих страницах в социальных сетях.

Отметим, что до этого она получила образование в Социально-экономическом колледже.

Отметим, что Халид Хассан погиб 4 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны в боях за освобождение Агдаре. После смерти он был награжден орденом III степени «За службу Отечеству».