Азербайджан за семь месяцев посетили 1,34 млн иностранцев

В январе-июле 2026 года Азербайджан посетили 1 миллион 342,6 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших из 191 страны мира.

Такие данные приводит Государственный комитет статистики.

Наибольшую долю среди иностранных гостей составили граждане Российской Федерации - на них пришлось 28,3% от общего числа прибывших. Второе место заняли граждане Турции с показателем 20%.

Далее в структуре прибывших следуют граждане Ирана - 7,9%, Грузии - 4,7%, Казахстана - 4,6%. Доля граждан Узбекистана и Пакистана составила по 3,2%, Израиля - 3,1%, Индии - 2,6%, Китая - 2,5%, Саудовской Аравии - 2,3%.

Кроме того, 1,6% прибывших приходилось на граждан Украины, 1,3% - Туркменистана, 1,1% - Германии и 1% - Великобритании. Еще 12,6% иностранных посетителей составили граждане других государств и лица без гражданства.

Согласно статистическим данным, среди всех прибывших в Азербайджан иностранцев и лиц без гражданства мужчины составили 67,4%, женщины - 32,6%.

Источник: APA