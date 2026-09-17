Бая-Маре стал первым европейским городом, начавшим процедуру побратимства с Ханкенди

Мэр румынского города Бая-Маре Иоан Дору Дэнджуш и специальный представитель Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов подписали «Протокол о намерениях о подписании соглашения о городах-побратимах между городами Бая-Маре и Ханкенди».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано в День города Бая-Маре.

На мероприятии мэр Бая-Маре Иоан Дору Дэнджуш сказал, что эта инициатива создаст возможность для вывода сотрудничества между двумя городами на новый уровень. По его словам, в рамках инициативы предусматривается продвижение новых экономических и инвестиционных возможностей, установление прямых связей между бизнес-кругами, реализация совместных проектов между местными администрациями, а также расширение сотрудничества в сферах культуры, образования и туризма. В то же время, он отметил, что подписание протокола о намерениях в День города Бая-Маре имеет особое символическое значение.

Спецпредставитель Президента Азербайджана Эльчин Юсубов в свою очередь отметил, что начало процедуры побратимства Ханкенди в Европе именно с румынским городом Бая-Маре не случайно. Он подчеркнул, что между Азербайджаном и Румынией существуют глубоко укоренившиеся отношения дружбы, партнерства и стратегического сотрудничества, а Румыния стала первой страной в Европе, признавшей независимость Азербайджана. Э. Юсубов добавил, что для Ханкенди, являющегося основным центральным городом Карабаха, эта инициатива открывает новые возможности сотрудничества с европейскими городами. Он также подчеркнул огромное значение того, что азербайджанский город Ханкенди после длившейся 30 лет оккупации под руководством Президента Ильхама Алиева вступил в новый этап - возрождения, созидания и международного сотрудничества.

Член румыно-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Сената Румынии, сенатор региона Марамуреш Кристиан-Августин Никулеску-Цыгырлаш заявил, что считает важным превращение сотрудничества, начавшегося в рамках межпарламентского диалога, в межрегиональное сотрудничество и дальнейшее расширение взаимных связей между регионами двух стран. Он довел до внимания, что несколько месяцев назад принимал участие в IV Шушинском глобальном медиафоруме. Напомнив, что в рамках визита в Карабах он также провел встречу со спецпредставителем Э. Юсубовым, сенатор подчеркнул, что в результате этого сотрудничества регионы Карабах и Марамуреш сблизились и созданы новые возможности.

Выступивший Посол Гудси Османов рассказал о существующих отношениях между Азербайджаном и Румынией, в частности совместных проектах, направленных на развитие межрегиональных связей и предусматриваемых к реализации. Он высоко оценил то, что Бая-Маре стал первым европейским городом, начавшим процедуру побратимства с азербайджанским Ханкенди, назвав это началом конкретных проектов, реальных возможностей и устойчивых отношений между Марамурешем и Азербайджаном.