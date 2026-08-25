Посла США отозвали из Турции после скандала с обвинениями Израиля

Посол США в Турции Том Баррак был отозван из Анкары и может не вернуться к обязанностям главы дипмиссии на фоне претензии к Израилю по Голанским высотам, утверждает американская журналистка Лора Лумер со ссылкой на представителей госдепа.

"Мы так сильно хотим, чтобы он ушел, что, возможно, даже наймем грузчиков, чтобы упаковать его вещи за него", – цитирует Лумер неназванного сотрудника госдепа в соцсети Х.

Причиной стало то, что Баррак обвинил Израиль в незаконной переселенческой активности на Голанских высотах, уточнила журналистка.

Однако позже дипломат отказался от своих слов, пояснив, что имел в виду исключительно исторический контекст.

Израиль занял у Сирии большую часть Голанских высот в ходе войны 1967 года, а в 1981 году распространил на эту территорию свое законодательство. Совет Безопасности ООН в резолюции 497 признал это решение недействительным и не имеющим международно-правовой силы.

Источник: РИА Новости