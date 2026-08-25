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Возле аэропорта Лейпцига нашли еще один БПЛА

First News Media10:45 - Сегодня
Возле аэропорта Лейпцига нашли еще один БПЛА

Правоохранительные органы ФРГ после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили третий БПЛА.

Об этом пишет Die Welt.

Журналисты уточняют, что на месте инцидента также обнаружили вещество, которым, по предварительным оценкам, могло быть около 50 граммов высоковзрывчатого гексогена. Оно, судя по всему, не сдетонировало.

Почему этого не произошло, выясняют эксперты, пишет издание.

Источник утверждает, что следствие склоняется к тому, что атака была совершена несколькими БПЛА одновременно. Первый дрон нашли на территории самого аэропорта, второй, скорее всего, столкнулся с грузовым самолетом компании DHL. Сам беспилотник или его обломки пока обнаружить не удалось, отмечает издание.

Первый беспилотник со взрывчаткой нашли в аэропорту Лейпциг/Галле 5 августа. Тогда газета Bild писала, что низколетящий дрон заметили в непосредственной близости от украинского грузового самолета Ан-124. Следствие установило, что БПЛА, обнаруженный в аэропорту, нес около 800 г взрывчатого вещества.

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