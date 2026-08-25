В Баку расследуют сообщения о насилии над девятилетней девочкой

Министерство внутренних дел Азербайджана проводит расследование в связи с распространяемой в социальных сетях информацией о насилии над девятилетней девочкой со стороны ее мачехи.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявила сотрудник пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Луму Исрафили.

Поводом для проверки стали видеозаписи и сообщения, опубликованные в социальных сетях. В них, как утверждается, девятилетняя М. И. подвергалась физическому насилию со стороны мачехи по имени Улькер, проживающей вместе с ребенком в Низаминском районе Баку.

В публикациях также содержатся утверждения о том, что девочка могла неоднократно подвергаться избиениям, а на ее теле обнаруживались телесные повреждения. Кроме того, автор обращения заявляет, что ранее информация о возможном насилии уже поступала в правоохранительные органы.

Согласно распространенной информации, обращение по ситуации также было направлено в «Азербайджанскую службу детской горячей линии».

В МВД подтвердили, что информация принята к рассмотрению и по данному факту проводится расследование.