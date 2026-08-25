41-летний мужчина погиб в ДТП: сегодня он планировал открыть ресторан

В Исмаиллы водитель автомобиля погиб после того, как машина перевернулась.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером на 29-м километре автомобильной дороги Муганлы - Исмаиллы.

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, 41-летний Самир Абдуллаев, не справился с управлением, после чего машина съехала с проезжей части и перевернулась.

В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы. Несмотря на оказанную помощь, спасти его не удалось, он скончался от полученных повреждений.

По информации близких погибшего, Самир Абдуллаев занимался предпринимательской деятельностью. Как отмечается, на сегодня было запланировано открытие его нового ресторана на территории Исмаиллинского района.

Обстоятельства, приведшие к аварии, устанавливаются.

Источник: Qafqazinfo