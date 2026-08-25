Змеи вышли к людям: жители бакинского комплекса опасаются за детей - ФОТО - ВИДЕО

Жители жилого комплекса «Halal MTK», расположенного на улице Гасана Салмани в Хатаинском районе Баку, обратились в редакцию 1news.az с жалобой на ситуацию, которая, по их словам, в последние недели стала серьезной угрозой для безопасности проживающих.

Как отмечается, на территории комплекса длительное время сохраняются скопления воды, из-за которых, как утверждают жильцы, отдельные участки превратились в настоящее болото. Однако, по словам жителей, проблема уже перестала ограничиваться антисанитарией, ведь на территории жилого комплекса начали регулярно появляться змеи.

Как рассказывают жильцы, пресмыкающиеся стали выходить к людям более недели назад. По их словам, змей сейчас можно встретить на разных участках территории комплекса, в том числе возле жилых домов и на парковке. Особенно тревожит жителей то, что змей находят даже под припаркованными автомобилями.

В таких условиях обычный выход из дома или поход к собственной машине, по словам жильцов, превратился в источник постоянного беспокойства. Люди опасаются случайно столкнуться со змеей, не заметив ее в траве, под автомобилем или в другом укромном месте.

Особое беспокойство у жителей вызывает информация о том, что среди обнаруженных ими змей была гюрза - одна из наиболее опасных ядовитых змей региона, что было так же подтверждено профессиональным специалистом. Так, жильцы говорят, что уже не чувствуют себя в безопасности на территории собственного дома.

Отдельное беспокойство вызывает наличие на территории жилого комплекса частного детского сада. Ежедневно здесь находятся дети, которые могут не распознать опасность и случайно приблизиться к змее. Жители задаются вопросом, насколько безопасным остается пребывание детей в условиях, когда, по их словам, пресмыкающихся регулярно замечают в непосредственной близости от жилых домов.

Кроме того, жители рассказывают об инциденте с одним из работников. По их словам, змея пыталась напасть на сотрудника, который занимался мойкой машин, столкнувшись с пресмыкающимся непосредственно во время работы.

По словам жильцов, они уже неоднократно пытались обратить внимание представителей МТК на сложившуюся ситуацию. Они обращались в управляющую структуру с просьбами принять необходимые меры, однако, проблема до сих пор не решена.

Ко всему этому, они так же пытались обращаться в другие соответствующие структуры, рассчитывая получить помощь. Однако, по их словам, существенных результатов эти обращения пока не дали.

В поисках решения жители самостоятельно попытались привлечь специалиста по отлову змей. Таким образом, они вызвали змеелова за свой счет, который должен был осмотреть территорию и помочь устранить непосредственную угрозу.

Однако специалисту не позволили провести работы на территории комплекса и попросили его покинуть место.

И если данная информация подтвердится, возникает вопрос о том, по какой причине специалист, которого сами жители пригласили для решения потенциально опасной проблемы, не смог провести необходимые мероприятия. Для жителей, однако, итог оказался очевидным, ведь проблема все равно осталась нерешенной.

Так, сейчас они не располагают информацией о точном количестве змей на территории, их видах и причинах появления. При этом, по словам жильцов, встречи с пресмыкающимися продолжаются.

Особенно остро жители воспринимают ситуацию из-за детей, ведь в жилом комплексе проживает большое количество семей с несовершеннолетними, а наличие частного детского сада делает вопрос безопасности еще более актуальным.

Именно поэтому жители считают, что ждать реального несчастного случая нельзя. По их мнению, проблему необходимо решать до того, как кто-либо пострадает.

При этом, как отмечают сами жильцы, речь идет не только об отлове змей. Так или иначе, даже если обнаруженных пресмыкающихся удастся убрать, проблема может повториться, если не будут устранены причины, которые способствуют их появлению.

В связи с этим жители считают необходимым привести территорию комплекса в надлежащее состояние, устранить скопления воды, проверить работу системы водоотведения, оценить санитарное состояние участка и провести профессиональное обследование территории на наличие пресмыкающихся.

Отдельно необходимо проверить парковочную зону и другие места, где жильцы чаще всего сталкиваются со змеями. Также, по мнению жителей, требуется принять меры для обеспечения безопасности территории вокруг детского сада.

В связи с этим, 1news.az обратились за комментарием к коменданту жилого комплекса Сейахяту Шукурову.

По его словам, представленные кадры не относятся к одной и той же ситуации: один из них был взят из TikTok, а другая фотография, как утверждается, сделана на территории соседнего здания.

«Я также видел эти кадры. Но один из них взят из TikTok, а другая фотография относится к ситуации из соседнего здания. Да, около месяца назад у нас действительно была обнаружена змея. Мы ее обезвредили, после чего провели обработку территории и все необходимые профилактические работы. Все это происходило непосредственно на глазах жителей.

Сейчас кто-то пытается использовать данную ситуацию, и для чего — я не знаю. Позади здания находится котлован, где действительно могут обитать змеи, однако это не наша территория, и повлиять на ситуацию там мы не можем»

Мы так же предприняли попытку взять комментарий по этой ситуации у МТК, но на момент публикации материала, с нами не вышли на связь.

Кроме того, представители «Baku TV», также пытались связаться с МТК для получения комментария по поводу происходящего. Однако, по их словам, получить удовлетворительный ответ на вопросы не удалось.

Для жителей же ситуация уже давно перестала быть обычной бытовой проблемой. Они говорят о страхе за себя и своих детей и не понимают, почему для устранения очевидной угрозы им приходится самостоятельно искать специалистов и добиваться реакции от ответственных лиц.

Сегодня жильцы фактически вынуждены жить в ожидании очередной встречи с опасным пресмыкающимся -возле подъезда, на парковке или рядом с детским садом. При этом вопрос остается простым, в конце концов, сколько еще должно произойти, чтобы на проблему наконец обратили внимание?

Жители не хотят ждать момента, когда сообщения о змеях превратятся в сообщение о пострадавшем человеке. Они требуют не объяснений постфактум, а конкретных действий сейчас, пока ситуацию еще можно решить без человеческой трагедии.

Редакция 1news.az продолжит следить за развитием ситуации и ожидает официального комментария от представителей «Halal MTK».

Кадры в редакцию предоставлены жителями жилого комплекса.