В Баку пресекли незаконный ввоз 866 коробок кальянного табака

В аэропорту Баку выявили партию кальянного табака, ввезенного с нарушением таможенных правил.

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку ввоза в Азербайджан табачной продукции с нарушением установленных требований.

В ходе оперативно-контрольных мероприятий таможенники обратили внимание на несколько свертков, оставленных пассажирами авиарейса Багдад - Баку в автомобиле, припаркованном на территории аэропорта.

При досмотре транспортного средства в оставленных свертках была обнаружена крупная партия кальянного табака. Согласно материалам таможенного контроля, продукция была передана пассажирам в аэропортах зарубежных стран и ввезена в Азербайджан под видом товаров, предназначенных для личного пользования

Всего таможенники обнаружили 866 коробок кальянного табака. На продукции отсутствовала обязательная маркировка, предусмотренная законодательством Азербайджанской Республики.

По выявленному факту таможенными органами проводятся соответствующие мероприятия и устанавливаются обстоятельства ввоза табачной продукции на территорию страны.