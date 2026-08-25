51-летнего мужчину задержали по подозрению в выращивании наркотических растений

В Астаре задержан мужчина, подозреваемый в выращивании наркосодержащих растений.

Сотрудники Астаринского районного отдела полиции провели операцию по выявлению фактов незаконного оборота и культивации наркотических средств.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на АPА, в рамках проведенных мероприятий был задержан 51-летний Гюндуз Тагиев.

В ходе оперативных действий во дворе дома задержанного правоохранители обнаружили 46 растений, содержащих наркотические вещества. По данным полиции, мужчина самостоятельно выращивал растения и обеспечивал за ними необходимый агротехнический уход.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Гюндуза Тагиева избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование по делу продолжается.