У жителя Гёйчая обнаружили 51 наркосодержащее растение и два огнестрельных оружия
В Гёйчае задержан мужчина, подозреваемый в выращивании наркосодержащих растений и незаконном хранении оружия.
Сотрудники Гёйчайского районного отдела полиции провели операцию по пресечению незаконного оборота наркотических средств и оружия.
Как сообщает Шекинская региональная группа пресс-службы Министерства внутренних дел, в рамках проведенных мероприятий был задержан Бахруз Ахмедов.
В ходе обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили 51 растение, содержащее наркотические вещества, а также две единицы огнестрельного оружия.
По предварительным данным, задержанный самостоятельно выращивал наркосодержащие растения, обеспечивая им необходимый уход в соответствии с агротехническими требованиями.
По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Бахруза Ахмедова избрана мера пресечения в виде ареста.
Источник: APA