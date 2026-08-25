У жителя Гёйчая обнаружили 51 наркосодержащее растение и два огнестрельных оружия

В Гёйчае задержан мужчина, подозреваемый в выращивании наркосодержащих растений и незаконном хранении оружия.

Сотрудники Гёйчайского районного отдела полиции провели операцию по пресечению незаконного оборота наркотических средств и оружия.

Как сообщает Шекинская региональная группа пресс-службы Министерства внутренних дел, в рамках проведенных мероприятий был задержан Бахруз Ахмедов.

В ходе обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили 51 растение, содержащее наркотические вещества, а также две единицы огнестрельного оружия.

По предварительным данным, задержанный самостоятельно выращивал наркосодержащие растения, обеспечивая им необходимый уход в соответствии с агротехническими требованиями.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Бахруза Ахмедова избрана мера пресечения в виде ареста.

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