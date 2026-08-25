В Евлахе на автозаправке загорелся автомобиль

В Евлахе автомобиль загорелся во время заправки на автозаправочной станции.

Инцидент произошел на автозаправочной станции TOT Oil. Возгорание возникло во время заправки автомобиля Toyota Corolla с государственным регистрационным номером 77-FE-478.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на APA, огонь вспыхнул непосредственно в топливном баке автомобиля.

В результате происшествия были повреждены и сгорели легковоспламеняющиеся детали машины. Кроме того, огнем было уничтожено топливо, находившееся в багажнике автомобиля в восьми пластиковых и металлических емкостях объемом по 20 литров каждая.

Из-за высокой температуры также произошло оплавление панели управления топливораздаточной колонки. В момент возгорания водитель автомобиля получил ожог руки. Пострадавшему была оказана необходимая помощь, после чего его передали бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.