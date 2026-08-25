В ГД заявили, что Россия заберет у Армении все «подарки»

Россия заберет у Армении все "подарки" и преференции, если Ереван будет подыгрывать Западу.

Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова замглавы СБ РФ Дмитрия Медведева о том, что Москве нет смысла "метать бисер" перед нынешним армянским руководством.

Чепа подчеркнул, что Еревану невозможно будет "усидеть" одновременно и в ЕС, и в ЕАЭС.

"Они хотят получать все преференции от России и подыгрывать Западу. Пусть подыгрывают. Но мы тогда тоже, естественно, все наши подарки, которые на протяжении многих лет делали [этой] стране, уберем. И очень сложно придется Пашиняну", - сказал первый зампред комитета ГД.

Чепа считает несостоятельными заявления Еревана о том, что кто-то будет выступать против их участия в ОДКБ. "Никто не будет, пусть сами выходят. Не хотят, пусть выходят. Никто никого не держит", - сказал депутат.