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Баку как мост между Турцией и Израилем: Роман Гуревич о посреднической роли Азербайджана

First News Media12:55 - Сегодня
Баку как мост между Турцией и Израилем: Роман Гуревич о посреднической роли Азербайджана

Роль Азербайджана в качестве возможного посредника в нормализации отношений между Израилем и Турцией, а также его стратегическое значение в регионе стали центральными темами обсуждения в эфире израильского «Канала 9».

Своей оценкой ситуации поделился политтехнолог и почетный посол Всемирного Еврейского агентства «Сохнут» в Азербайджане Роман Гуревич.

По словам эксперта, сегодня, когда на высоком уровне обсуждается возможная роль Азербайджана в качестве медиатора между Израилем и Турцией, сохраняется надежда на то, что президенту Ильхаму Алиеву удастся наладить хотя бы опосредованный диалог между сторонами — если не прямой, то через Баку.

Гуревич отметил, что на данный момент контакты между Турцией и Израилем продолжаются по разным каналам. При этом американский канал коммуникации работает менее удачно: уровень доверия к нему в Израиле существенно снизился после резонансных высказываний спецпредставителя США по Сирии. Политтехнолог подчеркнул, что в самой администрации президента многие из ближайшего окружения Дональда Трампа также раскритиковали его оценку действий Израиля в сирийском направлении.

На этом фоне положение Азербайджана выглядит исключительным. Как заявил эксперт, в регионе сложилась действительно уникальная ситуация: руководству Азербайджана доверяют лидеры самых разных и часто противоборствующих государств. В частности, Баку пользуется высоким доверием руководства Израиля, Сирии и Турции. В свою очередь, Азербайджан постоянно использует свои ресурсы и влияние для стабилизации общей обстановки в регионе.

Тем не менее спикер напомнил, что у каждого посредника присутствуют собственные мотивы. Это отчетливо видно на примере работы медиаторов в переговорных процессах между Соединенными Штатами и Ираном, а также между Израилем и ХАМАС.

Главная заинтересованность Азербайджана заключается именно в региональной стабильности, поскольку Баку категорически не выгоден конфликт между его ключевыми партнерами. Война Азербайджану совершенно не нужна — на военных действиях зарабатывают исключительно торговцы оружием. При этом Турция выступает для Баку ближайшим союзником, а Израиль — стратегическим партнером.

Помимо политического фактора, важную роль играет экономика и энергетика. По мнению эксперта, мирная Сирия теоретически способна стать важным узлом для энергетических потоков в обход Ирана — транзитом через сирийскую и турецкую территории прямо в Европу. По сути, Азербайджан уже довольно давно выстраивает именно эту стратегическую архитектуру.

Было отмечено, что энергетические потоки из Азербайджана уже идут через Турцию в Израиль, равно как и азербайджанский газ поставляется на европейский рынок. Формирование такой целостной энергетической системы обеспечивает не только многомиллиардные доходы, но и дает возможность полностью обойти Иран, создав реальную альтернативу Ормузскому проливу.

В завершение Роман Гуревич подчеркнул способность Азербайджана выстраивать и сохранять баланс во взаимоотношениях с ключевыми мировыми и региональными игроками. Несмотря на то, что после событий 7 октября на Баку оказывалось серьезное внешнее давление с требованием пересмотреть сотрудничество с Израилем, страна осталась верна своей линии и не прекратила это партнерство. Руководство Азербайджана в очередной раз продемонстрировало способность твердо отстаивать национальные интересы и заставлять внешнеполитических партнеров считаться с позицией страны.

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