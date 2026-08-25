СМИ: США предложили снять санкции с Ирана в обмен на открытие Ормуза

США через посредников предложили снять санкции и прекратить экономическую блокаду Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива и прекращение атак прокси-сил в регионе.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По его данным, эту информацию иранской стороне передал главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир во время его визита в исламскую республику. Он также призвал Тегеран возобновить работу над меморандумом о взаимопонимании, а также подтвердил, что Исламабад не занимает чью-либо сторону в этом конфликте.