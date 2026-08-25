«Отстаньте от ребенка!»: как весь интернет встал на защиту девочки, нарисовавшей «Смешариков»

В небольшом городе Болохово Тульской области история, которая в обычной ситуации могла бы остаться локальным спором между семьей и коммунальными службами, за несколько дней превратилась в громкий общественный скандал.

Поводом стали рисунки 14-летней девочки на покрытии новой детской площадки, школьница изобразила любимых персонажей мультфильма «Смешарики» - Нюшу, Кроша и Ежика. Однако вместо обычного детского творчества история закончилась обращением местной администрации в полицию, а затем вмешательством детского омбудсмена, уполномоченного по правам человека, общественных деятелей, депутата Госдумы, губернатора Тульской области и одного из создателей «Смешариков».

Сама история началась с рисунков на резиновом покрытии детской площадки, 14-летняя девочка нарисовала на нем сразу нескольких персонажей популярного российского мультсериала. Речь шла не о надписях или изображениях оскорбительного характера, а о Нюше, Кроше и Ежике, героях, хорошо знакомых нескольким поколениям зрителей.

Для самой девочки это, судя по всему, было проявлением интереса к рисованию. Родители позже рассказали журналистам, что дочь самостоятельно учится рисовать, в том числе занимается по видеоурокам. В дальнейшем она хотела бы связать свою жизнь либо с искусством, либо с IT-сферой.

Однако администрация Болохово увидела в случившемся прежде всего факт повреждения муниципального имущества. Власти сочли, что покрытие детской площадки было испорчено, и обратились в полицию, а личность юной художницы удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения.

Родителям девочки сообщили о претензиях администрации и предложили самостоятельно очистить поверхность площадки до завершения проверки. По словам представителей местных властей, выполнение этого требования могло быть принято во внимание как смягчающее обстоятельство.

При этом администрация отдельно напомнила об ответственности за вандализм и умышленную порчу имущества. В официальной позиции чиновников подчеркивалось, что специальное покрытие детской площадки создавалось прежде всего для безопасности детей, а не в качестве пространства для рисования.

«Уважаемые жители!

Обращаем ваше внимание: размещение любых рисунков на резиновом покрытии детских площадок является порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности.

Напоминаем, что за подобные действия предусмотрена ответственность по ст. 214 УК РФ (Вандализм) и ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества). Санкции - от крупных штрафов до обязательных работ.

По факту нанесения недавнего изображения в парке подано заявление в полицию. К нему приложены записи с камер видеонаблюдения, личность нарушителя установлена.

В связи с этим обращаемся к автору и его родителям: до момента официального завершения проверки у вас есть возможность добровольно устранить последствия - привести покрытие в первоначальный вид. Это будет расценено как смягчающее обстоятельство и может повлиять на меру ответственности.

Просим воздержаться от самодеятельности. Покрытие предназначено для безопасности детей, а не для творчества. Порча имущества - правонарушение, за которое придётся отвечать по закону.

Берегите городское имущество!»- было написано на странице администрации.

На этом этапе история могла бы остаться обычным конфликтом вокруг правил использования муниципального объекта. Однако после того, как о произошедшем стало известно широкой публике, реакция оказалась совершенно иной.

Родители девочки рассказали журналистам, что первоначально восприняли происходящее как абсурдную и пугающую ситуацию. Мать школьницы признавалась, что особенно ее потрясло то, что из-за рисунка на площадке ее 14-летняя дочь могла столкнуться с обращением в полицию.

Для семьи принципиальным стало и то, что девочка не воспринимала свои действия как попытку испортить общественное имущество. Она просто рисовала знакомых ей персонажей. Более того, по словам родителей, рисование является для нее серьезным увлечением, а не случайной забавой.

Общественная реакция оказалась стремительно нарастающей, в социальных сетях пользователи начали обсуждать не столько сам факт появления рисунков на покрытии, сколько масштаб последовавшей реакции чиновников.

Многие комментаторы задавались вопросом, действительно ли ситуация требовала обращения в полицию, особенно с учетом возраста ребенка и характера изображений. В комментариях жители указывали на другие проблемы города, мусор, состояние дорог, ямы и заросли борщевика и спрашивали, почему именно детские рисунки стали предметом столь пристального внимания администрации.

Тем не менее, как объяснила администрация, школьница использовала не обычные мелки, которыми дети традиционно рисуют на асфальте, а сухую пастель. Именно поэтому удалить изображения обычной водой не удалось. По их же словам, они попытались отмыть поверхность, однако желаемого результата это не принесло. Более того, попытка использовать растворитель также не решила проблему, ведь нанесенный материал начал сильнее размазываться по поверхности покрытия.

Таким образом, для чиновников вопрос заключался уже не просто в наличии детских рисунков, а в необходимости восстановить первоначальное состояние дорогостоящего покрытия.

На фоне общественной критики история получила еще один неожиданный поворот, глава администрации Болохово обратился в полицию уже по поводу комментариев пользователей в интернете. Речь шла об оскорблениях представителей муниципальной власти.

Таким образом, первоначальная история о трех нарисованных персонажах постепенно превратилась в конфликт, в котором оказались задействованы не только семья девочки и городская администрация, но и пользователи социальных сетей.

Но чем шире распространялась информация о произошедшем, тем больше известных людей начали публично высказываться в поддержку школьницы.

Одной из первых заметных фигур стала Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета». Она назвала рисунки милыми и резко раскритиковала реакцию местных властей, ведь, по ее мнению, сама ситуация свидетельствовала о чрезмерно формальном подходе чиновников к детскому творчеству.

«Похоже, в Болохово чиновники живут на другой планете и впервые узнали о том, что дети вообще-то иногда рисуют», - написала она

Мизулина также предложила связаться с семьей девочки и пообещала отправить школьнице профессиональные материалы для рисования, мелки, фломастеры и карандаши.

После этого к ситуации подключился уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова. Она также встала на сторону школьницы, отметив, что подобный рисунок вполне соответствует атмосфере детской площадки. Зыкова заявила о готовности помочь семье и выразила надежду, что администрация пересмотрит свое отношение к произошедшему.

Ситуацию взял под контроль и уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин. Он заявил, что права ребенка должны быть обеспечены в полном объеме и что девочку не оставят без защиты.

Публично высказался и депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он обратил внимание прежде всего на содержание рисунков, девочка изобразила популярных мультяшных персонажей, которые нравятся детям. По его мнению, наказание в такой ситуации было бы неоправданным.

При этом Милонов не отрицал необходимость объяснить ребенку правила поведения в общественных местах. Однако, по его словам, подобный поступок не следует воспринимать как нечто злонамеренное.

История получила и совершенно отдельное измерение благодаря вмешательству человека, непосредственно связанного с самими «Смешариками».

Сценарист и один из создателей мультсериала Игорь Шевчук также выступил в защиту девочки. Он обратил внимание на то, что школьница просто нарисовала любимых персонажей и не пыталась использовать изображения в коммерческих целях.

Отдельно Шевчук отметил, что в данном случае не может идти речи о претензиях по поводу авторских прав, ведь ребенок не использовал персонажей для заработка и не выдавал их за собственное профессиональное произведение.

При этом реакцию администрации он назвал чрезмерно придирчивой. По его мнению, если за поступком девочки не стояло намерения хулиганить или причинить серьезный ущерб, ситуацию можно было бы разрешить гораздо спокойнее.

Шевчук даже предложил превратить конфликт в противоположность тому, чем он стал изначально, вместо разбирательств организовать конкурс детских рисунков и дать детям возможность легально украшать городские пространства. Постепенно к истории подключились и представители региональной власти. Наиболее жесткой и короткой стала реакция губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

«Отстаньте от ребенка!» - написал глава региона, комментируя ситуацию.

Миляев предложил не превращать историю в наказание для ребенка, а использовать ее как возможность поддержать творческие способности школьницы. В качестве альтернативы он предложил провести в Болохово конкурс рисунков на асфальте либо предоставить девочке возможность официально украсить своими работами детские объекты

Пока спор продолжал развиваться в информационном пространстве, история вышла далеко за пределы самого Болохово. Фотографии рисунков стали распространяться в социальных сетях, пользователи обсуждали действия чиновников, а к девочке начали проявлять интерес люди, которые ранее вообще не знали о существовании этого небольшого города. В разных городах появились баннеры и рисунки в поддержку школьницы.

На этом история получила еще один символический поворот, создатели «Смешариков» пригласили школьницу к себе в офис и пообещали подумать над тем, чтобы каким-либо образом обыграть эту историю в самом мультфильме - например, создать своеобразную «пасхалку».

В итоге конфликт, который начинался с вопроса о том, как удалить пастель с резинового покрытия детской площадки, оказался историей совсем о другом. Он показал, насколько быстро ситуация может стать общественным событием в эпоху социальных сетей, когда фотография детского рисунка способна за несколько часов выйти далеко за пределы небольшого города.

И пока в Болохово спорят о правилах использования детской площадки, сама история уже превратилась в дискуссию об отношении общества к детскому творчеству. Возможно, главный парадокс произошедшего заключается в том, что рисунки, которые изначально должны были остаться просто детскими изображениями любимых героев, в итоге заставили гораздо большее количество взрослых людей говорить о том, каким должно быть пространство для детей, строго регламентированным или все-таки допускающим место для фантазии.