Без Карабаха, ОДКБ и Москвы: Куда Пашинян ведет Армению до 2031 года

Пятилетняя программа правительства Армении на 2026-2031 годы, представленная премьер-министром страны Николом Пашиняном в парламенте, подводит черту под целой исторической эпохой, закрепляя сложившиеся на земле реалии.

Этот документ знаменует собой глубокий ментальный и концептуальный разрыв с прошлым, перекраивающий фундаментальные устои армянского государственного строительства.

Выступление главы кабмина свелось к предельно прагматичной мысли, заключающейся в том, что внешняя политика государства больше не может строиться на культивировавшихся в армянском обществе десятилетиями, если не столетиями, комплексах и страхах, лежащих в корне ее конфликтов с соседями. Армянское руководство открыто провозгласило курс на окончательное закрытие «карабахской повестки» и подчинение всех международно-правовых и экономических шагов логике регионального мира. Премьер дал понять, что эпоха романтического национализма уступила место жесткому «государственному эгоизму».

Конституционная реформа: Закрытие «карабахского движения»

Ключевым идеологическим тезисом Пашиняна стал отказ от использования исторических документов или того, что в Армении считают таковыми, в качестве правовой базы государства. Премьер заявил, что в новой Конституции Армении не должно быть ссылки на Декларацию о независимости 1990 года: «Почему? По одной простой причине: мы заявили о необходимости и приняли решение не продолжать, а завершить Карабахское движение».

По логике премьера, сохранение этой отсылки в Основном законе законсервировало бы конфликтную модель.

«Сделать в новой Конституции ссылку на Декларацию независимости будет означать продолжение Карабахского движения, будет означать возвращение к логике конфликта, а этого мы сделать не можем, тем более после общегосударственных выборов 2026 года, на которых наш народ проголосовал за мир, и мирная повестка теперь уже является общегосударственной повесткой», - подчеркнул глава армянского правительства.

Пашинян фактически подвел итог и под собственной фразой, произнесенной им еще в бытность азербайджанских территорий под армянкой оккупацией: «Арцах - это Армения, и точка». Преданность «Карабахскому движению», как отметил премьер с трибуны, на поверку оказалась «проектом обнуления государственности Армении», который правительству пришлось закрыть ради выживания самой страны.

Глава армянского правительства отдельно подчеркнул, что поиски родины на территориях соседей провоцируют встречные претензии с их стороны и ставят Ереван в уязвимую позицию «один против четырех». Он призвал общество наконец осознать реальные границы Армении, ограничив свои амбиции международно признанной площадью в 29 743 кв. км.

При этом премьер ловко парировал прозвучавшее со стороны оппозиции обвинение в том, дескать он следует продиктованному из Баку сценарию, назвав подобные суждения несостоятельными. По аналогичной логике, указал глава кабмина, прежние власти 24 года вели переговоры в рамках требований Азербайджана о возвращении семи районов. Пашинян дал понять, что реформа проводится не «для Баку», а для дезавуирования внешних правовых рисков, угрожающих суверенитету самой Армении.

Проект TRIPP: Инфраструктурный прагматизм и вопрос концессии

Разблокировка коммуникаций через проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) рассматривается Ереваном как основной инструмент интеграции в международную логистику. Пашинян подтвердил, что железнодорожная линия пройдет по историческому советскому маршруту: «В частности, он пройдет через Нрнадзор - Агарак, вдоль южной границы Армении, по берегу реки Аракс. Железная дорога свяжет Армению с Россией и Центральной Азией через территорию Азербайджана».

Однако практическая реализация сталкивается с тем, что вся железнодорожная сеть Армении с 2008 года находится в концессионном управлении ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) - структуры ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Опасаясь столкнуться с санкционными рисками, международные инвесторы избегают работы с участком Ерасх - Ахурик. А это ставит под реальную угрозу превращение страны в ключевой транзитный хаб и лишает ее многомиллиардных инвестиций, указал Пашинян.

Не желая терять транзитные доходы и рабочие места, он озвучил компромиссное предложение в адрес Москвы: «С Россией мы говорим открыто, ничего не скрываем и хотим, чтобы по вопросу железных дорог было сформировано понимание. Моя оценка в том, что сегодня есть возможность приблизительно за $400 млн продать это право на концессию. Думаю, это хорошая возможность». Премьер уточнил, что Ереван относится к интересам РФ с большим уважением, но считает нелогичным ставить их выше собственных, а переуступка права концессии третьей стороне, устраивающей как Москву, так и Ереван, позволит разблокировать пути без ущерба для сторон. Фактически Ереван предлагает РФ монетизировать свой инфраструктурный актив, пока он не превратился в окончательный логистический тупик.

Ответ по Тигранашену и дискуссия о «силовой логике»

Парламентская полемика вокруг села Тигранашен (Кярки) высветила фундаментальные разногласия между властями и оппозицией в подходе к демаркации. На провокационный вопрос главы оппозиционной фракции «Сильная Армения» Нарека Карапетяна о том, когда Баку начнет передавать участки в районе Джермука и Гориса, Пашинян ответил жесткой критикой такого подхода. «Позиция в духе «взятое силой – наше» лишь создает условия для постоянных взаимных претензий и новой войны», - указал Пашинян.

Премьер призвал отказаться от реваншистских лозунгов и опираться исключительно на юридически выверенные границы советского периода. Он припомнил, что попытки подменить международное право силовой логикой в прошлом уже оборачивались для Армении тяжелыми последствиями. Пашинян подчеркнул, что игра в «силовые аргументы» против заведомо более сильного соседа - это кратчайший путь к утрате остатков независимости.

Деприоритетизация России: Новая шкала партнерства

Концептуальным изменением в правительственной программе стал пересмотр дипломатических приоритетов. Если в документе 2021 года Россия занимала 1-ю строчку в качестве главного стратегического партнера, то в программе на 2026–2031 годы она опустилась аж на 8-е место. Из текста применительно к России исключены термины «союзник», «союз» и «блок» - теперь формат взаимодействия охарактеризован исключительно как партнерство. Такой кардинальный пересмотр отражает глубокую трансформацию представлений Еревана о собственной безопасности.

Между тем главное место во внешней политике Еревана заняло прямое сотрудничество с непосредственными соседями - Азербайджаном, Турцией, Ираном и Грузией, - за которым следуют ЕС, США и Франция. Впервые в истории современной Армении регион Южного Кавказа и прямые добрососедские связи поставлены выше внешних геополитических альянсов.

При этом Пашинян охарактеризовал смену формата как естественную трансформацию: «Одно дело - отношения в условиях конфликта, другое - в условиях мира между Арменией и Азербайджаном, и в условиях, когда в армяно-турецких отношениях нет напряженности. Мы пойдем по этому пути без накала страстей».

Комментируя вводимые периодически экономические ограничения на армянский экспорт со стороны РФ, премьер связал их напрямую с действиями армянской оппозиции, обвинив ее в попытках «выпросить» новые торговые барьеры у московских кругов ради подъема недовольства в массах и раскачки уличной борьбы. Пашинян дал понять, что подобные экономические рычаги давления больше не сработают так, как на то рассчитывают их инициаторы.

Отказ от ОДКБ и переоценка исторических козырей

Завершающим шагом в демонтаже прежней системы безопасности стало заявление Пашиняна о намерении окончательно закрыть вопрос с участием в ОДКБ.

«У нас нет никаких планов возвращаться в ОДКБ в предстоящие пять лет. Могу точно сказать, что мы не активируем наши работы в ОДКБ. Знаю, что в организации обсуждается этот вопрос, и устав также предполагает, что страну можно исключить из организации. Я буду доволен, если организация решит исключить Армению», - заявил Пашинян. Он откровенно признал, что исключение Еревана из блока стало бы наиболее удобным исходом, освобождающим страну от внутренних юридических дилемм.

В контексте этого отхода от прошлых догм премьер затронул еще один чувствительный вопрос. Он рекомендовал исключить тему так называемого «геноцида армян» из внешнеполитической повестки. В пользу этой мысли он привел весомый довод – события буквально двухмесячной давности.

«Вспомните историю с возможным признанием в Израиле: сначала решительно начали, потом с той же решимостью остановили. Международные игроки просто используют память погибших в собственных интересах для взаимных ударов, от которых в итоге пострадает сама Армения», - сказал Пашинян.

Глава правительства также анонсировал существенные изменения в политике работы с диаспорой, призвав прекратить «раздавать армянское гражданство налево и направо» соотечественникам, проживающим за рубежом. Он указал, что паспорт РА должен быть привязан к реальному проживанию и выполнению обязанностей перед государством, а не служить символическим атрибутом для внешних наблюдателей.

А ведь массовая паспортизация и бесконтрольное предоставление гражданства лицам, постоянно проживающим за пределами страны, действительно превратились в один из ключевых элементов гибридного давления на независимость Армении. Опасность этой практики проявилась в ходе последних парламентских выборов в республике, когда из России был организован массовый приезд проживающих там армянских граждан. Их организованный завоз и участие в голосовании в пользу пророссийского кандидата Самвела Карапетяна фактически стали попыткой внешнего вмешательства во внутриполитический процесс с целью смещения суверенного руководства страны и разворота ее внешнеполитического курса.

Программа на 2026-2031 годы наглядно демонстрирует, что армянские власти намерены окончательно уйти от концепции внешней безопасности «зонтика» и исторического мифотворчества, сделав ставку на юридическое оформление границ, экономическую прагматику и прямые мирные договоренности в регионе. Выступление Пашиняна стало декларацией перехода от эмоционально-исторического восприятия государственности к сухому юридическому и инфраструктурному прагматизму. Правительство Армении пытается донести до общества простую истину: единственной настоящей гарантией безопасности и процветания страны является не абстрактное «покровительство» великих держав, которое себя по факту не оправдало, и не вечные апелляции к историческим обидам, а способная генерировать доход экономика, отсутствие прямых угроз соседям и четко очерченные, признанные границы.