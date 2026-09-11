Дипломаты в Карабахе: реальность, которую уже невозможно игнорировать

Есть события, которые со временем превращаются в традицию.

Очередной визит представителей дипломатического корпуса Азербайджана в Карабах и Восточный Зангезур - как раз из таких. Сегодня началась уже 22-я по счету поездка иностранных дипломатов на освобожденные территории страны с 2020 года.

На этот раз в двухдневном визите участвуют 150 представителей 58 стран и 9 международных организаций. Делегацию сопровождает помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Само число таких поездок уже говорит о многом. Карабах становится пространством, которое иностранные представители могут посещать не эпизодически, а регулярно, наблюдая за происходящими здесь изменениями практически в динамике.

Каждый новый визит позволяет увидеть то, чего еще не было во время предыдущего - новые дороги и объекты инфраструктуры, продолжающееся строительство, возвращение жителей, восстановление исторических памятников.

Еще несколько лет назад картина была совершенно иной.

Там, где сегодня строятся вокзалы, дороги, школы и жилые кварталы, долгие годы оставались разрушенные города и села. Сегодня в эти места возвращается то, без чего невозможно настоящее восстановление - обычная человеческая жизнь. Там, где еще недавно были руины, вновь появляются дома, работают общественные пространства, развивается инфраструктура. Возвращаются семьи, а вместе с ними в города и села приходит детский смех - один из самых простых и одновременно самых убедительных признаков того, что земля действительно оживает.

Именно эту трансформацию дипломатический корпус получает возможность наблюдать непосредственно, своими глазами.

От руин – к городам

Нынешняя поездка охватывает сразу несколько ключевых точек Карабаха и Восточного Зангезура - Ханкенди, Шушу, Агдере и Кяльбаджар. Представители дипломатического корпуса знакомятся с социальными и экономическими инфраструктурными проектами, реализуемыми в рамках масштабного процесса восстановления, строительства и развития.

Первой точкой маршрута стал Физули, куда делегация прибыла через Международный аэропорт Физули. Сам этот объект уже давно стал одним из символов новой транспортной инфраструктуры освобожденных территорий. «Воздушные ворота» Карабаха связывают его с остальной частью страны и создают условия для дальнейшего экономического развития.

В Ханкенди дипломаты посетили железнодорожный и автовокзальный комплекс, где продолжаются восстановительные и строительные работы.

Для иностранного наблюдателя такие объекты важны не только сами по себе. Они показывают масштаб задачи - речь идет о фактическом создании заново современной городской среды, транспортных связей и условий для полноценной жизни.

В программе визита также знакомство с Культурным центром Ханкенди, объектами в Шуше, Агдеринском и Кяльбаджарском районах, а также с состоянием историко-культурного наследия и работой по его сохранению и восстановлению.

Таким образом, дипломатам показывают Карабах не просто как территорию на политической карте, а как живой регион, где одновременно решаются вопросы жилья, транспорта, экономики, культуры и возвращения населения.

Это принципиально важная деталь. Восстановление - процесс, который невозможно в полной мере представить по официальным отчетам или фотографиям. Его масштаб становится гораздо понятнее, когда видишь своими глазами расстояния, объем строительства и то, насколько меняется пространство вокруг.

Еще один важный сигнал

Нынешний визит примечателен не только своей масштабностью.

К делегации дипломатов присоединилась спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно. Накануне она провела переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в ходе которых обсуждались отношения Азербайджана и ЕС, региональная ситуация, вопросы мира и стабильности на Южном Кавказе.

На этом фоне ее участие в поездке приобретает особое значение.

Как известно, в течение определенного периода некоторые представители международного сообщества предпочитали воздерживаться от поездок в Карабах. Сегодня ситуация меняется. Дипломаты приезжают в регион, знакомятся с происходящими здесь процессами и получают возможность непосредственно увидеть результаты восстановления.

Это уже не просто вопрос протокола. За подобными визитами стоит более широкий процесс - постепенное осмысление новых реалий, сложившихся в регионе после окончания конфликта. Азербайджан восстановил контроль над своими международно признанными территориями, а теперь последовательно демонстрирует, каким видит их будущее.

И это будущее связано не с продолжением конфронтации, а с восстановлением, возвращением людей, развитием инфраструктуры, открытием коммуникаций - формированием реальных условий для устойчивого мира.

Именно поэтому визиты иностранных дипломатов имеют значение, выходящее за рамки их непосредственной программы. Каждый такой визит - это возможность для международных представителей самостоятельно увидеть, что происходит на местах, сопоставить увиденное с политическими заявлениями и оценить масштаб изменений.

Карабах, который нужно увидеть

За последние шесть лет Карабах и Восточный Зангезур прошли путь, который еще недавно было трудно представить. Разрушенные территории постепенно превращаются в «умные» города и села, связанные современной инфраструктурой. Восстанавливаются исторические объекты, прокладываются дороги и железнодорожные линии, создаются новые общественные пространства.

«Земли Карабаха и Восточного Зангезура в настоящее время переживают настоящее возрождение», - констатирует Хикмет Гаджиев. «За последние шесть лет мы стали свидетелями замечательной и образцовой трансформации Карабаха и Восточного Зангезура, происходящей у нас на глазах. Сегодня эти земли переживают настоящее возрождение. С каждым визитом мы видим новые достижения в восстановлении и развитии, а также возвращение жизни на эти земли», - написал он своей странице в соцсети Х.

В этом и заключается особенности таких поездок. Для дипломатов, которые приезжают сюда не впервые, изменения особенно очевидны: они могут сравнивать увиденное сегодня с тем, что наблюдали год или несколько лет назад.

А для тех, кто посещает регион впервые, Карабах становится возможностью увидеть реальность непосредственно своими глазами.

Особенно важно, что этот процесс происходит на фоне продвижения региональной мирной повестки. На вчерашней встрече Джейхуна Байрамова и Магдалены Гроно также обсуждались шаги по обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе, нормализации отношений и укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией. Отдельно была отмечена значимость встреч лидеров двух стран, в том числе состоявшейся в августе в Бишкеке.

Таким образом, восстановление освобожденных территорий и дипломатическая работа вокруг мира в регионе оказываются частями одного большого процесса.

Азербайджан стремится показать Карабах не как символ прошлого конфликта, а как часть будущего региона.

И, пожалуй, именно поэтому визиты дипломатического корпуса важнее, чем может показаться на первый взгляд. Они показывают, что Карабах постепенно становится местом, которое международные представители приезжают увидеть не только в контексте прошедшей войны, но и в контексте будущего - строительства, возвращения бывших вынужденных переселенцев, экономического развития и мирного сосуществования.

Когда число таких визитов достигает 22, речь уже идет не об единичном дипломатическом жесте. Формируется устойчивая практика.

Мир постепенно знакомится с новым Карабахом - тем, который еще недавно был территорией разрушений, а сегодня становится территорией восстановления. И чем больше иностранных представителей видят эту перемену своими глазами, тем труднее воспринимать регион исключительно через призму прошлого.

И, пожалуй, лучшая иллюстрация происходящих изменений - не строительная техника и даже не новые инфраструктурные объекты. Это возвращение самой жизни.

Именно такими освобожденные земли открываются миру.