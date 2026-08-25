АЖД назначит дополнительные рейсы между Баку и Агстафой

Азербайджанские железные дороги» назначат дополнительные рейсы между Баку и Агстафой в сентябре.

Дополнительные поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку будут курсировать 5, 6, 12 и 13 сентября. Решение принято в связи с увеличением пассажирского спроса на данном направлении.

Как сообщают «Азербайджанские железные дороги», дополнительные рейсы организуют для обеспечения пассажиров дополнительными местами в указанные дни.

При этом регулярное железнодорожное сообщение между Баку и Газахом будет продолжено в обычном ежедневном режиме в соответствии с действующим расписанием.

Приобрести билеты на поезда можно в кассах Бакинского и Гянджинского железнодорожных вокзалов, на официальном сайте «Азербайджанских железных дорог», а также через мобильное приложение ADY Mobile.

Источник: Report