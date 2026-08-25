Погода на среду: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 26 августа.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северный ветер, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем – 29-32° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 70-80%, днем – 50-60%.

В районах Азербайджана погода преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах временами ожидается туман. Восточный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 32–37° тепла, в горах ночью – 15-20° тепла, днем – 22-27° тепла.