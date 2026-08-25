Сестры-близнецы из Хачмаза стали студентками одного университета и специальности

Сестры-близнецы из Хачмазского района поступили в один университет и выбрали одну специальность.

Селджан и Нурджан Акберовы, проживающие в Хачмазском районе, стали студентками Сумгаитского государственного университета, выбрав для продолжения образования одну и ту же специальность.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, сестры начали учебу в 2015 году, когда поступили в первый класс полной средней школы села Ниязобад. На протяжении всех школьных лет близнецы учились в одном классе, а в этом году одновременно окончили школу.

Во время вступительных экзаменов по второй группе специальностей Селджан набрала 322 балла, а Нурджан - 317. По итогам конкурса обе поступили на специальность «Социология» Сумгаитского государственного университета.

Мать девушек Рена Акберова рассказала, что поступление дочерей стало большой радостью для всей семьи.

По ее словам, сестры с детства привыкли учиться и проводить время вместе, поддерживая друг друга во всех начинаниях.

«С первого класса они вместе ходили в школу, учились в одном классе и окончили одну школу. Теперь они будут вместе учиться и в университете. Для нашей семьи это очень радостное событие», - отметила она.

Рена Акберова также подчеркнула, что дочери являются не только сестрами, но и близкими подругами, поэтому совместная учеба в университете, по ее мнению, станет для них дополнительной поддержкой.

Всего в семье Акберовых четверо детей, Селджан и Нурджан являются младшими дочками. Их мать работает ковровщицей, а отец занимается рыболовством.