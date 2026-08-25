Число несовершеннолетних матерей в Азербайджане снизилось

В Азербайджане сократилось число девушек, ставших матерями до достижения 18-летнего возраста.

В 2025 году матерями стали 877 девушек младше 18 лет. Для сравнения, годом ранее таких случаев было зарегистрировано 1 279.

Таким образом, за год количество несовершеннолетних матерей уменьшилось на 402 человека, или примерно на 31,4%.

Соответствующие данные содержатся в публикации Государственного комитета статистики Азербайджана.

Статистические показатели свидетельствуют о снижении числа рождений у женщин, не достигших совершеннолетия, по сравнению с 2024 годом.

Источник: APA