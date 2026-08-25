Семь человек пострадали в результате ДТП в Огузском районе

В Огузском районе в результате опрокидывания автомобиля пострадали семь человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автомобильной дороги Гарамарьям - Исмаиллы - Шеки, проходящем через территорию села Керимли.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Report, водитель автомобиля Mercedes, 37-летняя Айбениз Садыгова, потеряла управление, после чего машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате аварии пострадали семь человек. Среди них сама водитель, а также пассажиры, 66-летняя Мирвари Баламмедова, 65-летний Арзу Алиев, 71-летний Рамиз Баламмедов и трое детей - 13-летняя Нармин Садыгова, 10-летняя Наргиз Садыгова и двухлетний Нуран Садыгов.

Всех пострадавших доставили в Огузскую районную центральную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.