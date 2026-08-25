​​​​​​​Появились новые подробности дела о насилии над ​​​​​​​девочкой в Баку

Информация о возможном насилии над малолетним ребенком, ранее распространившаяся в социальных сетях, стала предметом проверки со стороны соответствующих государственных структур.

Как сообщили в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей, представители ведомств встретились с девочкой и членами ее семьи, после чего провели с ними беседы для выяснения обстоятельств произошедшего.

В ходе разговора у ребенка поинтересовались происхождением ссадин на руках и коленях. Девочка заявила, что получила их в результате падения во время катания на самокате.

При этом, учитывая распространенные ранее утверждения о возможном насилии, было принято решение провести судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты должны помочь установить характер полученных ребенком повреждений и выяснить, могли ли они возникнуть в результате насильственных действий.

В Государственном комитете отметили, что ситуация находится на контроле соответствующих государственных структур. Проверка продолжается.