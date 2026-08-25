 ​​​​​​​Появились новые подробности дела о насилии над ​​​​​​​девочкой в Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

​​​​​​​Появились новые подробности дела о насилии над ​​​​​​​девочкой в Баку

First News Media17:20 - Сегодня
​​​​​​​Появились новые подробности дела о насилии над ​​​​​​​девочкой в Баку

Информация о возможном насилии над малолетним ребенком, ранее распространившаяся в социальных сетях, стала предметом проверки со стороны соответствующих государственных структур.

Как сообщили в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей, представители ведомств встретились с девочкой и членами ее семьи, после чего провели с ними беседы для выяснения обстоятельств произошедшего.

В ходе разговора у ребенка поинтересовались происхождением ссадин на руках и коленях. Девочка заявила, что получила их в результате падения во время катания на самокате.

При этом, учитывая распространенные ранее утверждения о возможном насилии, было принято решение провести судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты должны помочь установить характер полученных ребенком повреждений и выяснить, могли ли они возникнуть в результате насильственных действий.

В Государственном комитете отметили, что ситуация находится на контроле соответствующих государственных структур. Проверка продолжается.

Поделиться:
701

Актуально

Xроника

Азербайджан упрощает визовые процедуры для гостей Формулы 1

Экономика

Осуществлена очередная поставка грузов из России в Армению транзитом через ...

Xроника

Управление Приморского бульвара реорганизовано в ЗАО: Площадь Госфлага передана ...

Общество

В эти в Азербайджане ожидаются дожди и понижение температуры воздуха 

Общество

Азербайджанского футболиста арестовали на 20 дней за нецензурную брань во время прямого эфира

Военнослужащие Азербайджана пройдут языковую подготовку у инструкторов США - ФОТО

​​​​​​​Жалоба на цену молока: фермер сообщил об урегулировании ситуации - ВИДЕО

​​​​​​​Появились новые подробности дела о насилии над ​​​​​​​девочкой в Баку

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Состояние здоровья Нурани ухудшилось 

В чём причина паузы на дороге Гасан Алиев - «Кёроглу»? - разъяснение Анара Наджафли

Стали известны подробности трагедии в семье телеведущей Камили Бабаевой

Новая жалоба на Нигяр Фархад: «Мы заплатили 8 500 манатов, но не смогли ни поступить в университет, ни вернуть свои деньги»

Последние новости

Осуществлена очередная поставка грузов из России в Армению транзитом через Азербайджан

Сегодня, 20:00

Азербайджанского футболиста арестовали на 20 дней за нецензурную брань во время прямого эфира

Сегодня, 19:45

Военнослужащие Азербайджана пройдут языковую подготовку у инструкторов США - ФОТО

Сегодня, 19:30

Директор ЦРУ США прибыл в РФ на переговоры

Сегодня, 19:15

Ирина Зарецка сохраняет лидерство в мировом рейтинге

Сегодня, 19:00

МИД РФ: Сокращение торговли с Арменией не вызовет потрясений

Сегодня, 18:45

Премьер Японии загрустила после травли тараканов в своей резиденции

Сегодня, 18:32

Пашинян заявил, что готов к диалогу с Гарегином II

Сегодня, 18:04

Пашинян: никакие миротворцы в Армению не войдут

Сегодня, 17:45

​​​​​​​Жалоба на цену молока: фермер сообщил об урегулировании ситуации - ВИДЕО

Сегодня, 17:34

​​​​​​​Появились новые подробности дела о насилии над ​​​​​​​девочкой в Баку

Сегодня, 17:20

В этот день в Баку ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:19

McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Nizami Mall - ФОТО

Сегодня, 17:16

Из-за матча «Сабах» - «Хапоэль» в Баку временно изменены остановки автобусов

Сегодня, 17:07

​​​​​​​В Азербайджане за год число браков с участием лиц младше 18 лет снизилось

Сегодня, 17:04

Управление Приморского бульвара реорганизовано в ЗАО: Площадь Госфлага передана Управделами Президента

Сегодня, 17:00

Пашинян: представители прежней власти «должны сидеть по воле народа»

Сегодня, 16:59

СМИ: в Австралии запретили ставить музыку ИИ в официальные чарты

Сегодня, 16:55

Седрак Кочарян покинул здание Антикоррупционного комитета, следом вышел и Серж Саргсян

Сегодня, 16:51

В Азербайджане объединят шелководство и ковроделие под единым управлением

Сегодня, 16:48
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10