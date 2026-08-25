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Осуществлена очередная поставка грузов из России в Армению транзитом через Азербайджан

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Осуществлена очередная поставка грузов из России в Армению транзитом через Азербайджан

Осуществлена очередная поставка из России в Армению транзитом через Азербайджан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 25 августа со станции Баладжары в направлении Беюк Кесик были отправлены 14 вагонов пшеницы весом 976 тонн и 1 вагон древесины весом 65 тонн.

Отметим, что до сих пор из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 50 тысяч тонн зерна, около 9 тысяч тонн удобрений, 1414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 67 тонн древесины.

В то же время до настоящего времени из Азербайджана в Армению было экспортировано около 15 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.

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