В Баку при пожаре в жилом здании погиб мужчина - ВИДЕО

В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в одноэтажном здании, в результате которого погиб 36-летний мужчина.

Инцидент произошел на улице Аджеми Нахчывани.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила на телефонную линию «112». После получения сообщения к месту происшествия были направлены подразделения Государственной противопожарной службы.

По предварительным данным, пожар возник в одноэтажном строении общей площадью около 700 квадратных метров. Здание было возведено из деревянных конструкций, находилось под общей крышей и использовалось несколькими семьями в качестве жилого помещения.

Прибывшие на место пожарные оперативно приступили к тушению. Благодаря принятым мерам распространить огонь на оставшуюся часть здания не удалось, и возгорание было ликвидировано в короткие сроки.

В результате пожара огнем были уничтожены деревянные конструкции здания на площади 150 квадратных метров. Кроме того, пострадал расположенный рядом гараж общей площадью 100 квадратных метров — огнем было охвачено около 10 квадратных метров его конструкций.

Во время обследования территории после ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 36-летнего Тапдыгова Фарида Алияр оглу, 1990 года рождения.

Остальная часть здания была защищена от воздействия огня.

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