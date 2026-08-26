Сына Роберта Кочаряна доставили в «подвал КГБ»

Сына второго президента Роберта Кочаряна – Седрака Кочаряна, доставили в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон", сообщил его адвокат Александр Кочубаев.

В ночь на 26 августа суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Седрака Кочаряна на два месяца. Ему запрещены свидания, за исключением членов семьи – жены и детей.

"Предполагается, что его содержат в одиночной камере, вечером мы его навестим", – сказал адвокат.

Седрак Кочарян, предположительно, находится в одиночной камере учреждения, больше известного в народе как «подвал КГБ».

Седрак Кочарян, как и его отец, был задержан накануне рано утром после обысков в их доме. Им предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денег в особо крупных размерах, а также получении взятки и содействии ее получению.

После задержания самочувствие Роберта Кочаряна ухудшилось, его на машине скорой помощи доставили в больницу. Поэтому мера пресечения в его отношении будет рассмотрена после нормализации состояния.

На фоне следственных действий 25 августа обыски прошли также в компаниях, принадлежащих семье экс-президента. После этого компании были опечатаны.

Источник: Sputnik Армения