В Баку погиб 19-летний юноша, получивший удар током

Низаминском районе Баку произошел несчастный случай, в результате которого погиб 19-летний молодой человек.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на АPА, инцидент произошел вечером 25 августа в квартире, расположенной по месту жительства погибшего.

По имеющейся информации, в жилом помещении было обнаружено тело Эльнура Алиева, 2007 года рождения. По предварительным данным, молодой человек получил смертельное поражение электрическим током.

На место происшествия были привлечены соответствующие службы. Обстоятельства произошедшего и причины, приведшие к гибели юноши, устанавливаются.