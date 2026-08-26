В Хырдалане младенец погиб после падения с седьмого этажа
В городе Хырдалан произошел трагический инцидент, в результате которого погиб младенец 2025 года рождения.
Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Report, ребенок выпал с балкона квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома, где проживала его семья.
В результате падения младенец получил травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на предпринятые меры, спасти ребенка не удалось.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту инцидента районная прокуратура проводит расследование.
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