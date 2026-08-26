В Хырдалане младенец погиб после падения с седьмого этажа

В городе Хырдалан произошел трагический инцидент, в результате которого погиб младенец 2025 года рождения.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Report, ребенок выпал с балкона квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома, где проживала его семья.

В результате падения младенец получил травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на предпринятые меры, спасти ребенка не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту инцидента районная прокуратура проводит расследование.