Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении американского предпринимателя и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска орденом Свободы.

«За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки», — подчёркивается в документе, опубликованном Офисом президента.

Орден Свободы — одна из высших государственных наград Украины, которой отмечаются граждане страны и иностранцы за заслуги в утверждении суверенитета, укреплении общества и защите конституционных прав и свобод.