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Совет мира призвал Израиль соблюдать режим прекращения огня в Газе 

First News Media12:10 - Сегодня
Совет мира призвал Израиль соблюдать режим прекращения огня в Газе 

Совет мира, созданный президентом США Дональдом Трампом, призывает Израиль соблюдать действующий режим прекращения огня в Газе.

Он также предупреждает ХАМАС не запускать воздушные змеи с зажигательными устройствами в сторону Израиля.

Представители Совета мира заявили во вторник, 25 августа, что как Израиль, так и ХАМАС продолжают нарушать соглашение Трампа по Газе. 

«Вся военная активность в Газе должна быть прекращена, включая запуск воздушных змеев. Мы передали это сообщение по установленным каналам», — заявил источник в Совете мира, слова которого приводит агентство AFP и газета The Times of Israel.

В эти выходные Израиль пригрозил ответить «силой», если ХАМАС, признанный террористической организацией, возобновит прежнюю тактику запуска в сторону Израиля воздушных змеев с зажигательными устройствами.

Предупреждение ХАМАС последовало за призывами к Израилю ограничить свои атаки в Газе.

«Израиль также должен соблюдать режим прекращения огня; военные действия могут осуществляться только в ответ на реальные и непосредственные угрозы», — заявил источник.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил во вторник, сообщает The Times of Israel, что точечные удары будут продолжаться до тех пор, пока все ответственные за нападения 7 октября не будут «ликвидированы».

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