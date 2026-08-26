В Баку произошло массовое ДТП с участием автобуса
В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и трех легковых автомобилей.
Авария произошла на улице Баки Чобанзаде.
Как сообщает 1news.az, со ссылкой на 1Avtosfer.az, автобус маршрута №51, принадлежащий ООО Bus Trans, во время движения потерял управление и столкнулся с тремя легковыми автомобилями. После столкновения автобус продолжил движение и врезался в ограждение Учебно-тренировочного центра SOCAR.
По предварительной информации, причиной аварии мог стать неправильно выполненный водителем автобуса поворот на перекрестке со светофором. В результате маневра автобус столкнулся с находившимися рядом автомобилями.
На момент происшествия пассажиров в автобусе не было. Водители легковых автомобилей, попавших в аварию, получили травмы. Информация об их состоянии не уточняется.
На месте происшествия работают соответствующие службы. Обстоятельства ДТП и причины, приведшие к аварии, устанавливаются.