В Баку произошло массовое ДТП с участием автобуса

В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и трех легковых автомобилей.

Авария произошла на улице Баки Чобанзаде.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на 1Avtosfer.az, автобус маршрута №51, принадлежащий ООО Bus Trans, во время движения потерял управление и столкнулся с тремя легковыми автомобилями. После столкновения автобус продолжил движение и врезался в ограждение Учебно-тренировочного центра SOCAR.

По предварительной информации, причиной аварии мог стать неправильно выполненный водителем автобуса поворот на перекрестке со светофором. В результате маневра автобус столкнулся с находившимися рядом автомобилями.

На момент происшествия пассажиров в автобусе не было. Водители легковых автомобилей, попавших в аварию, получили травмы. Информация об их состоянии не уточняется.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Обстоятельства ДТП и причины, приведшие к аварии, устанавливаются.