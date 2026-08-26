Железнодорожный ультиматум Еревана: между «РЖД», проектом TRIPP и арбитражем

Дискуссия вокруг будущего армянской железнодорожной сети и условий ее концессионного управления перешла в публичную плоскость после серии резонансных заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В центре внимания армянских властей и международных наблюдателей оказался вопрос функционирования ключевых стыковых отрезков, включая участок Ерасх - Ахурик, связывающий инфраструктуру страны с границами Азербайджана (Нахчыванская Автономная Республика) и Турции. Позиция Еревана сводится к необходимости пересмотра или прямой передачи прав на концессию третьей стороне, в то время как с 2008 года вся железнодорожная система страны находится в управлении ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) - 100-процентной дочерней структуры ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Правовым основанием работы российской монополии на территории Армении выступает концессионное соглашение сроком на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. Однако в условиях обсуждения новых логистических маршрутов армянская сторона выразила намерение привлечь внешних инвесторов и третьих операторов. Вопрос вывода или частичного изъятия отдельных отрезков из единой концессионной сети вызвал предметные споры, так как юридическая база 2008 года не предусматривает одностороннего пересмотра прав управления без согласия сторон или соответствующих судебных решений.

Ереван декларирует стремление сохранить дипломатический диалог с российской стороной, одновременно формируя комплекс правовых и финансовых аргументов для возможной передачи концессионных прав третьей стороне. Анализ текущего состояния переговоров, позиции Азербайджана относительно альтернативных транспортных маршрутов и юридических нюансов инициативы TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity - «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания») позволяет составить подробное представление о развитии этой ситуации.

Юридический конфликт и финансовые предложения вокруг концессии ЮКЖД

Армянская сторона открыто озвучила готовность к глубокому пересмотру условий концессионного управления. Премьер-министр Армении подтвердил, что правительство надеется на согласование взаимно приемлемого формата с РФ, но не исключает применения строгих юридических процедур. «Мы хотим разрешить вопрос с железной дорогой по-дружески, но может возникнуть ситуация, когда нам придется принимать решения де-юре. Если возникнут разногласия, мы обратимся в арбитражный суд и будем обсуждать это там», - заявил глава армянского кабмина в прошлом месяце.

Основным финансовым аргументом Еревана в диалоге с Москвой стало предложение выкупа концессионных прав инвесторами, привлекаемыми к реализации новых логистических инициатив. Характеризуя сложившуюся рыночную конъюнктуру и структуру существующих обязательств в минувший понедельник, Никол Пашинян отметил: «Мы открыто говорим с Россией, ничего не скрываем и хотим достичь взаимопонимания по вопросу железных дорог. По моей оценке, сейчас есть возможность продать это право концессии примерно за $400 млн. Я думаю, это хорошая возможность. Железная дорога является собственностью Армении, она лишь находится в управлении «Российских железных дорог». Из-за того, что армянские железные дороги находятся под российским управлением, мы сейчас рискуем упустить эту историческую возможность интегрировать Армению в международную железнодорожную сеть». При этом глава правительства подчеркнул приоритет собственных государственных интересов при принятии решений по инфраструктуре: «Мы с большим уважением относимся к интересам России, однако считаем нелогичным ставить их выше собственных. Мы просим, призываем пойти по этому пути». В Ереване считают, что замена оператора или продажа прав концессии структуре из третьей страны, приемлемой как для Еревана, так и для Москвы, позволит нивелировать риски и задействовать армянские участки путей в международном транзите.

В свою очередь профильные российские ведомства и руководство ОАО «РЖД» указывают на отсутствие юридических оснований для одностороннего расторжения договора 2008 года. Российская сторона напоминает, что за прошедший период в модернизацию и восстановление железнодорожной системы Армении были вложены значительные инвестиции, составившие сотни миллионов долларов, а также выделялись средства из резервных фондов на ликвидацию последствий стихийных бедствий на путях. В Москве отмечают, что любые изменения в структуре владения или управления концессией требуют неукоснительного соблюдения норм международного права и компенсации всех ранее понесенных затрат в полном объеме.

Проект TRIPP, маршрут по реке Араз и риски для инвесторов

Главным катализатором инициативы по смене концессионера выступает проект TRIPP, предполагающий развитие мультимодального транзитного коридора на юге Армении. В рамках этой концепции организационной базой для привлечения финансирования и координации работ создается компания TRIPP Development Company, где 74% акций отводится американской стороне, а 26% - Армении.

Пространственная трассировка проекта TRIPP предполагает задействование исторических железнодорожных линий советского периода. Премьер-министр Армении детально описал географию планируемого маршрута, заявив: «В частности, он пройдет через Нрнадзор - Агарак, вдоль южной границы Армении, по берегу реки Аракс (Араз – ред.). В рамках TRIPP не предусматривается никакого иностранного военного или вооруженного присутствия». По оценке армянской стороны, данный путь способен соединить Армению с Азербайджаном, Россией и странами Центральной Азии через выход из Агарака на Нахчыванскую АР.

Однако при привлечении международного частного капитала возник вопрос потенциальных регуляторных ограничений. Международные инвесторы из стран, введших санкции против РФ, указывают на возможные риски попадания под вторичные санкции при финансовых расчетах и эксплуатации инфраструктуры, напрямую находящейся в управлении дочерней компании ОАО «РЖД». Пашинян открыто признал наличие этого фактора, отметив, что инвесторы уже ведут поиск альтернативных вариантов: «Международные инвесторы, вдохновленные TRIPP, ищут пути обхода железнодорожного участка Ерасх - Ахурик, что является серьезной проблемой, способной лишить Армению доходов и рабочих мест».

Именно риск исключения армянского участка Ерасх - Ахурик из международных логистических цепочек подталкивает Ереван к активизации переговоров с Москвой о продаже концессии. Армянские власти опасаются, что в случае затягивания юридического процесса инвесторы окончательно отдадут приоритет альтернативным транспортным маршрутам в регионе.

Прагматичная позиция Азербайджана и альтернативные логистические коридоры

Для Баку ключевым условием реализации региональных логистических инициатив остается обеспечение беспрепятственного, безопасного и бесперебойного сообщения между основной территорией страны и ее Нахчыванской АР. Проводя самостоятельную транспортную политику, Азербайджан сформировал систему альтернативных маршрутов, не зависящих от правового статуса концессионного соглашения между Арменией и ОАО «РЖД».

В рамках иранского вектора страна ведет активное строительство железнодорожной и автомобильной инфраструктуры в направлении Нахчыванской АР через территорию Ирана, (маршрут вдоль южного берега реки Араз), где работы на азербайджанском участке осуществляются с высокой степенью готовности, составляющей 70–90%. Параллельно развивается турецкий вектор - проект железнодорожной ветки Карс - Нахчыван (Карс - Ыгдыр - Аралык - Дилуджу), ориентированный на обеспечение прямого вывода грузов Нахчыванской АР к турецкой железнодорожной сети и европейским рынкам.

Наличие этих коммуникационных альтернатив позволяет Азербайджану выстраивать межгосударственную логистику независимо от того, какими темпами и в какой форме будут проходить переговоры или судебные разбирательства по концессионному управлению железнодорожной сетью Армении.

Перспективы правового урегулирования

Дальнейшее развитие ситуации вокруг участка Ерасх - Ахурик и концессионного соглашения 2008 года зависит от способности сторон найти баланс между корпоративным правом, международными санкционными реалиями и государственными интересами.

Переговорный процесс находится на этапе юридического и финансового зондирования. Заявление Еревана о возможности привлечения $400 млн для выкупа концессионных прав третьей стороной показывает стремление армянской стороны решить вопрос путем рыночной компенсации. Однако окончательное решение требует официального согласия российского правительства и ОАО «РЖД», а также скрупулезной оценки всех ранее вложенных средств и инфраструктурных обязательств.

Пока стороны ведут консультации и обозначают свои правовые позиции, ключевым фактором для Южного Кавказа остается сохранение темпов инфраструктурного строительства. Скорость ввода в эксплуатацию альтернативных отрезков пути за пределами Армении создает жесткие временные рамки для Еревана, стимулируя поиск конструктивного выхода из концессионного тупика.