Когда мир выбирает Баку для разговора

Международный авторитет государства определяется не только количеством заключенных соглашений, визитов высокого уровня или участием в работе международных организаций.

Есть и другой показатель - насколько часто именно это государство становится местом, куда представители разных стран приезжают для обсуждения проблем, выходящих далеко за пределы его собственной географии.

Если посмотреть на международную хронику Азербайджана последних двух десятилетий, становится заметно, как постепенно менялся масштаб этой роли. Баку начинал с проведения отдельных гуманитарных и межкультурных встреч, затем превратился в регулярную площадку политического и экспертного диалога, а в последние годы стал принимать мероприятия мирового масштаба - от COP29 до Всемирного форума городов ООН. Параллельно здесь стали проходить закрытые и публичные переговоры между государствами, находящимися в сложных отношениях друг с другом.

От Бакинского процесса к постоянному международному диалогу

Одной из отправных точек можно считать 2008 год, когда по инициативе Азербайджана был запущен Бакинский процесс. В его основе лежала идея диалога между европейским и мусульманским мирами. В последующие годы формат расширился и стал международной площадкой по вопросам межкультурного и межрелигиозного взаимодействия. Всемирный форум по межкультурному диалогу, проводившийся в рамках этого процесса с 2011 года, объединил представителей государств, международных организаций, академического сообщества и гражданского общества. К 2024 году в шести форумах приняли участие более 10 тысяч человек из более чем 100 стран.

Практически одновременно сформировалась еще одна линия - Бакинский международный гуманитарный форум. Его задачей было обсуждение проблем науки, образования, гуманитарного развития, культуры, глобальной безопасности - тем, которые невозможно рассматривать исключительно через призму национальной политики. Уже в начале 2010-х Баку таким образом закреплял за собой репутацию города, где представители разных стран и политических систем могут обсуждать общие проблемы.

Следующим этапом стал Глобальный Бакинский форум, организуемый Международным центром Низами Гянджеви. За годы существования он превратился в регулярную встречу бывших и действующих глав государств и правительств, представителей международных организаций и экспертного сообщества. XIII Форум, состоявшийся в марте 2026 года, собрал около 400 участников из 70 стран и вывел на бакинскую площадку вопросы международной безопасности, кризиса многосторонности, глобального управления, Среднего коридора, устойчивого развития и искусственного интеллекта.

Таким образом, Баку постепенно превратился из места проведения отдельных международных мероприятий в пространство, где регулярно обсуждаются насущные вопросы всего человечества.

Международная политика и гуманитарная повестка

Особое место в хронике становления авторитетной международной площадкой занимает период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения. В 2019 году страна возглавила объединение 120 государств, и ее председательство затем было единогласно продлено до конца 2023 года. Пандемия COVID-19 превратила этот период в серьезное испытание для международной дипломатии. Азербайджан инициировал онлайн-саммит Движения неприсоединения, выступил инициатором специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19, а также оказал финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам.

В марте 2023 года в Баку состоялся саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с последствиями пандемии. Тем самым азербайджанская столица стала местом обсуждения уже не региональной, а глобальной гуманитарной проблемы.

Эта линия получила продолжение и после завершения председательства Азербайджана в Движении неприсоединения. В апреле 2025 года в Баку была учреждена Платформа НПО Глобального Юга, объединившая на учредительной конференции представителей более 100 организаций. Инициатива выросла из конференции по сотрудничеству «Юг–Юг», состоявшейся на полях COP29.

Есть и другие примеры. В 2017 году Баку принял министерскую конференцию процесса «Сердце Азии - Стамбульский процесс», посвященную безопасности, экономической связанности и стабилизации Афганистана. Это был формат с участием широкого круга региональных и международных государств и организаций.

От климатической дипломатии к городской повестке

Кульминацией масштабирования этой роли стал COP29. Конференция ООН по изменению климата прошла в Баку 11-22 ноября 2024 года. В ней участвовали десятки тысяч делегатов, в том числе около 80 мировых лидеров. Сам факт проведения в Азербайджане крупнейшего ежегодного международного климатического форума стал свидетельством того, что Баку рассматривается как место для обсуждения глобальных проблем, требующих участия практически всего международного сообщества.

Но на COP29 эта история не закончилась. Уже в мае 2026 года Баку принял 13-ю сессию Всемирного форума городов ООН - WUF13. Форум проходил 17–22 мая под темой «Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и сообщества» и был организован UN-Habitat совместно с правительством Азербайджана. В результате в нем приняли участие более 57 тысяч человек из 176 стран, что сделало WUF13 крупнейшим Всемирным форумом городов за всю его историю. В центре обсуждения находились глобальный жилищный кризис, устойчивое развитие городов, климатическая адаптация и реализация Новой городской повестки ООН.

Само сочетание COP29 и WUF13 показательно. В первом случае Баку оказался в центре мировой климатической дипломатии, во втором - глобальной дискуссии о будущем городов, жилье и устойчивом развитии. Причем результаты WUF13 продолжили работать уже на уровне ООН: материалы форума были использованы в процессе среднесрочного обзора Новой городской повестки в Нью-Йорке.

К этой же линии относится Бакинская энергетическая неделя, которая за три десятилетия превратилась из нефтегазовой выставки в международный энергетический форум. В 2026 году ее мероприятия объединили 276 компаний из 46 стран, причем около 60% участников выставки составили иностранные компании. В центре обсуждений в рамках недели находятся такие актуальные вопросы, как энергетическая безопасность, традиционная энергетика, возобновляемые источники и энергетический переход.

Баку как место переговоров

Есть, однако, еще одна сторона международной роли азербайджанской столицы, которая особенно хорошо показывает уровень доверия к ней. Речь идет уже не о форумах с заранее сформированной повесткой, а о переговорах между сторонами, отношения которых зачастую далеки от простых.

Так, как заявлял ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, в Баку проходили стратегические переговоры между Россией и США по вопросам противоракетной обороны, а также переговоры Россия–НАТО. По его словам, в последние годы Баку стал площадкой для диалога между Турцией и Израилем, а также между Сирией и Израилем.

Последний период дал этому направлению новое содержание. В апреле 2025 года в Баку прошли турецко-израильские технические переговоры о создании канала предотвращения военных столкновений в Сирии. Позднее азербайджанская сторона подтверждала проведение нескольких раундов таких контактов.

Показательно и то, что в 2025 году Баку предлагался как возможное место для российско-украинских переговоров. Азербайджан со своей стороны тогда официально подтвердил готовность принять их.

Для дипломатической репутации государства важен здесь сам характер подобных контактов. Когда сторонам, находящимся по разные стороны серьезных международных противоречий, удобно встречаться на одной и той же площадке, это говорит о наличии у этой площадки определенного уровня политического доверия и практической ценности.

От Баку до Шуши

Международная активность Азербайджана постепенно выходит и за пределы столицы. Особенно заметным примером стал Шушинский глобальный медиафорум. Первый форум состоялся в 2023 году, а затем мероприятие стало регулярным. В 2025 году третий форум собрал 140 гостей из 52 стран, представлявших 30 информационных агентств и 80 медиаструктур. В июле 2026 года четвертый форум уже объединил 160 гостей из 53 стран, включая представителей 30 информационных агентств, более 60 медиаорганизаций и 10 международных структур.

Так постепенно складывается единая картина. Бакинский процесс создал основу для межкультурного диалога, гуманитарный форум расширил эту повестку, Глобальный Бакинский форум закрепил политико-экспертное направление, председательство в Движении неприсоединения вывело Азербайджан на более широкий уровень взаимодействия со странами Глобального Юга, энергетическая неделя поддерживает статус Баку как одного из центров международного энергетического диалога, а COP29 и WUF13 привнесли в эту систему глобальные климатическую и урбанистическую повестки.

Международная роль Азербайджана сегодня измеряется уже не отдельными мероприятиями. Вокруг Баку сформировалась устойчивая система контактов, в которой встречаются представители разных регионов, политических лагерей и международных организаций. За короткий исторический отрезок Азербайджан прошел большой путь от площадки для отдельных гуманитарных встреч к пространству постоянного международного диалога. Именно эта эволюция и становится одним из заметных элементов внешнеполитического авторитета современного Азербайджана.