На азербайджано-грузинской границе устранено скопление транспортных средств

В результате проведенных взаимных мероприятий на азербайджано-грузинской границе скопление транспортных средств в обоих направлениях устранено, а очереди сведены к минимуму.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Управление по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета.

В настоящее время на пункте пропуска через государственную границу «Красный мост» в направлении выезда из Азербайджана в очереди ожидают 330 транспортных средств, а на пункте пропуска «Мазымгара» — 56.