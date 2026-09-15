Погода на среду: В Баку ожидается до 33 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 16 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Юго-западный ветер днём сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днём - 28-33° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-75%, днём - 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди. Местами они могут носить ливневый характер, возможны грозы и град. Ночью и утром в горах будет туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18–21° тепла, днём - 30–35° тепла. В горах ночью - 8–13° тепла, днём - 22–27° тепла.