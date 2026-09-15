Джейхун Байрамов: Азербайджан и Турция тесно сотрудничают в развитии Среднего коридора

Работы по расширению железной дороги Баку–Тбилиси–Карс завершены, важное значение имеют также работы по расширению мощностей Алятского порта.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном с турецким коллегой Хаканом Фиданом брифинге в Баку.

«В целом отмечено значение Среднего коридора, как масштабного проекта, соединяющего Европу и Азию. Мы придаем большое значение деятельности Межправительственной комиссии с Турцией по экономическому сотрудничеству и считаем, что реализация решений, достигнутых на последнем заседании комиссии в декабре 2025 года, внесет значительный вклад и будет иметь большое значение для продвижения новых проектов в различных сферах», - сказал Байрамов.

Он добавил, что в азербайджано-турецких отношениях особое значение также имеют гуманитарная сфера, образование, наука, культура, молодежная политика, спорт и ряд других направлений. «В контексте сегодняшних обсуждений, естественно, мы затронули и эти сферы», - отметил министр.

Гафар Агаев