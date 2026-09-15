Джейхун Байрамов: В Азербайджане работают более 4 тысяч турецких компаний

Товарооборот между Азербайджаном и Турцией в 2025 году составил $5,7 млрд, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на совместном брифинге со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.

Он сообщил, что за первые восемь месяцев 2026 года товарооборот между двумя странами уже превысил $3,2 млрд.

«Механизм политических консультаций, Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и ряд других форматов имеют очень большое значение на предстоящие годы.

Если взглянуть на текущую ситуацию в экономической сфере, мы можем отметить, что товарооборот в 2025 году составил $5,7 млрд, а за первые восемь месяцев 2026 года достиг объема, превышающего $3,2 млрд.

В то же время объем взаимных инвестиций из Азербайджана в Турцию превышает $20 млрд, а объем прямых инвестиций из Турции в Азербайджан - более $18 млрд», - сказал министр.

Он отметил, что успешная деятельность в Азербайджане, в том числе на его освобожденных от оккупации территориях, более 4 тысяч турецких компаний является показателем того, насколько интенсивны и многогранны отношения между двумя странами.

Байрамов сказал, что одним из направлений, традиционно обладающих особой стратегической значимостью в экономической сфере, является энергетика.

«На протяжении долгого времени, десятилетий, реализация и эксплуатация проекта нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан, а также Южный газовый коридор являются огромным вкладом двух стран в энергетическую безопасность не только Азербайджана и Турции, но и более широкой географии.

Считаем, что на нынешнем этапе есть проекты, обладающие большими перспективами и потенциалом, рассчитанные на следующие десятилетия, и в настоящее время между двумя странами ведется очень координированная работа над ними», - сообщил глава МИД Азербайджана.

Министр также привлек внимание к проектам, реализуемым в сфере альтернативной энергетики: «Среди них я хотел бы отметить направления в сфере альтернативной энергетики. Хотел бы особо отметить доставку производимой в Азербайджане альтернативной зеленой энергии в Европу через Черное море и участие Турции в этом проекте, прокладку нового энергетического кабеля по маршруту Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария и работы, ведущиеся в этом направлении, а также проект прокладки нового энергетического кабеля, соединяющего Нахчыван с Турцией.

Реализация этих проектов при участии двух стран создает новые направления, обладающие большим потенциалом в доставке альтернативной энергии в качестве транзита через Турцию не только для рынков Азербайджана и Турции, но и для европейского рынка».

Гафар Агаев