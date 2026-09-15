Закир Гасанов в Китае - ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Китае для участия в 13-м Пекинском Сяншанском форуме.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, З. Гасанов побывал на производственной базе Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC — China Aerospace Science and Industry Corporation), где встретился с гендиректором Чэнем Шаоянем и ознакомился с различными системами оборонного назначения.

В рамках визита азербайджанский министр встретился с китайским коллегой адмиралом Дуном Цзюнем.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, вопросы международной безопасности и стабильности.