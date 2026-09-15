Спрятали в обуви и зашили в одежду: в пенитенциарных учреждениях нашли наркотики в посылках - ФОТО

В исправительном учреждении № 1 Пенитенциарной службы Министерства юстиции в посылке, отправленной заключенному по почте, были обнаружены наркотики.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Отмечается, что при осмотре данной посылки в пяточной части тапочек, в свертках, спрятанных специальным способом, были обнаружены наркотические средства: 0,543 грамма высушенной марихуаны, 0,716 грамма героина и 0,567 грамма метамфетамина.

Кроме того, при досмотре передачи, принесенной супругой для лица, содержащегося в Бакинском следственном изоляторе, в общей сложности в 4 свертках, зашитых и спрятанных специальным способом на одежде, было обнаружено 0,888 грамма героина.

По факту ведется расследование.