Хакан Фидан: В Ормузском проливе должен быть обеспечен безопасный и бесперебойный проход

В Ормузском проливе должен быть обеспечен безопасный, бесперебойный и свободный проход, необходимо как можно скорее вернуться к довоенному статус-кво.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместном с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым брифинге в Баку.

По словам Фидана, необходимо немедленно прекратить действия, усиливающие напряженность в регионе и наносящие ему серьезный ущерб: «Мы продолжаем поддерживать непрерывные контакты со всеми заинтересованными сторонами для урегулирования кризиса, обеспечения мира и безопасности в регионе».

Министр отметил, что в ходе встречи также обсуждалась российско-украинская война и ее последствия для региона: «Столкновения беспрерывно продолжаются, число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений растут с каждым днем».

«Как известно, напряженность, вызванная войной, оказывает серьезное влияние и на бассейн Черного моря», — сказал Хакан Фидан.

Он подчеркнул, что с первых дней войны предпринимались значительные усилия для того, чтобы Черное море оставалось вне зоны боевых действий. «Благодаря строгому применению нами Конвенции Монтрё о проливах и реализации Черноморской зерновой инициативы нам в значительной степени удалось достичь этой цели. Однако участившиеся в последние месяцы нападения на гражданские суда в Черном море наносят серьезный ущерб безопасности людей, имущества, судоходства и окружающей среды в регионе», — заявил глава МИД Турции.

По его словам, в результате этих атак погибли также турецкие и азербайджанские моряки.

«В результате этих атак погибли и турецкие, и азербайджанские моряки. Недопустимо, чтобы война распространялась и на Черное море, угрожая жизни наших граждан и деятельности наших компаний», — сказал Хакан Фидан.

Министр отметил, что в связи с этим вопросом сторонам делаются необходимые предупреждения.

«Мы верим, что при наличии необходимой политической воли и добросовестном подходе можно создать основу для достижения соглашения по этому вопросу. В последнее время мы еще больше активизировали наши усилия в этом направлении. Надеемся, что увидим результаты наших инициатив, направленных на достижение соглашения», — заявил он.

Хакан Фидан также напомнил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: «Как с самого начала подчеркивал наш президент, даже самый плохой мир лучше войны. Турция продолжит прилагать все усилия ради мира».

Хакан Фидан также коснулся вклада азербайджано-турецких отношений в региональную стабильность.

«Я искренне верю, что наше братство с Азербайджаном будет и впредь способствовать стабильности Тюркского мира, Южного Кавказа и более широкого региона», — сказал он.

Г.Агаев