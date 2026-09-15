 Джейхун Байрамов: В начале 2027 года начнется новый этап на Зангезурском коридоре | 1news.az | Новости
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Джейхун Байрамов: В начале 2027 года начнется новый этап на Зангезурском коридоре

First News Media15:35 - Сегодня
Джейхун Байрамов: В начале 2027 года начнется новый этап на Зангезурском коридоре

Зангезурский коридор имеет особое значение как новое направление Среднего коридора, соединяющего Европу с Азией, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Баку.

Он отметил, что в рамках Зангезурского коридора на территориях Турции и Азербайджана, а также в других частях региона проводятся соответствующие работы.

«Хакан Фидан проинформировал о работах, проводимых на территории Турции на 224-километровом участке в направлении Карс — Ыгдыр — Дилуджу. Там уже осуществляются конкретные работы.

В то же время хочу отметить, что создание новой транспортной инфраструктуры в основной части Азербайджана продолжается быстрыми темпами. Если говорить об автомобильных дорогах, то процент завершения работ на территории Азербайджана в направлении границы с Арменией составляет примерно 95%. Реализация проекта железной дороги составляет примерно 75%. Завершение обоих проектов в основной части Азербайджана предусмотрено в первой половине 2027 года.

В то же время речь идет о железнодорожном сообщении протяженностью около 190 км на территории Нахчыванской Автономной Республики. Как известно, эта железная дорога существовала. Однако на протяжении более чем последних 30 лет она находилась практически в неиспользуемом состоянии. Поэтому проведение восстановительных работ на этой территории важно, и в настоящее время там также начаты работы», — сообщил Байрамов.

Министр отметил, что для полноценного функционирования Зангезурского коридора участок, проходящий через территорию Армении, также имеет важнейшее значение.

«Наконец, здесь есть недостающее звено. Мы упомянули основную часть Азербайджана, территорию Турции и направление Нахчывана. Участок же протяженностью примерно 42 км проходит через территорию Армении. Как известно, одной из договоренностей, достигнутых в прошлом году на Вашингтонском саммите, как раз является создание транспортной инфраструктуры на этой территории.

Речь идет о том самом 42-километровом участке, являющемся составной частью Зангезурского коридора. Здесь переговоры ведутся напрямую между США и Арменией. Однако наши американские партнеры регулярно информируют нас о ходе работ.

Еще раз отмечаю, что речь идет о развитии коммуникаций на территории Армении. Но как точка ее входа, так и точка выхода — это территория Азербайджана и азербайджанская граница. Данный коридор может функционировать исключительно в таком формате», — подчеркнул Байрамов.

Он также озвучил последнюю информацию о начале физических работ: «Согласно последней предоставленной нам информации, в настоящее время продолжаются работы по проектированию, а также по созданию компании, и их завершение предусмотрено в течение этого года. Начало же физических работ запланировано на начало 2027 года. Это самая последняя информация, предоставленная нам.

В целом мы считаем, что после начала физических работ этот участок можно завершить за достаточно короткий срок. Поскольку сама территория невелика. Речь идет о расстоянии чуть более 40 километров, и его вполне возможно полностью завершить за достаточно короткий срок».

Министр сообщил, что реализация Зангезурского коридора позволит сформировать новое транспортное сообщение между Европой и Центральной Азией: «В таком случае будет обеспечено прямое сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном через Армению. С учетом выхода через Нахчыван в Турцию, а оттуда — на основные транспортные инфраструктуры, возникнет новое и важное направление сообщения, простирающегося из Европы через Турцию в Азербайджан и далее в Центральную Азию».

Гафар Агаев

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