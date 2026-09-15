От игры к грумингу: что трагедия в Баку говорит о безопасности детей в Roblox

Когда родители слышат слово «Roblox», большинство вряд ли представляет себе пространство, в котором ребенок может столкнуться с сексуальной эксплуатацией, грумингом, травлей или призывами к опасному поведению.

Скорее речь идет о компьютерной игре, которой дети занимаются в свободное время. Именно это восприятие и может быть одной из главных проблем.

Roblox действительно остается игровой платформой, однако сегодня она представляет собой гораздо больше, чем просто набор игр. Пользователи создают собственные виртуальные пространства, общаются друг с другом, заводят знакомства и формируют сообщества. А значит, вместе с детьми в этой среде оказываются взрослые, в том числе те, чьи намерения ребенок не может распознать.

За аватаром и никнеймом невозможно увидеть реальный возраст человека, его личность или цели. Пользователь, который представляется сверстником, может оказаться взрослым, а общение, которое начинается с совместной игры или обычного разговора, со временем может перейти в личную переписку, сексуальные темы, шантаж или попытки вовлечь ребенка в опасные действия.

Так, история подростка в Баку, который столкнулся с вредоносным контентом на Roblox, вновь заставила задуматься о том, насколько безопасной является цифровая среда, которую взрослые привыкли считать детской.

Конечно, делать вывод о том, что именно платформа стала причиной трагедии, пока преждевременно, ведь расследование только началось, а Генеральная прокуратура отдельно устанавливает, какой контент оказался доступен несовершеннолетнему, какие интернет-ресурсы он посещал и могло ли увиденное повлиять на его психологическое состояние. Однако сама эта история выглядит действительно тревожно на фоне многочисленных судебных исков и расследований последних лет, связанных с безопасностью детей на Roblox и других популярных интернет-платформах.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, инцидент произошел 13 сентября в Хатаинском районе Баку. Несовершеннолетний погиб после падения из окна многоэтажного здания. По данным ведомства, первоначальное расследование показало, что подросток совершил самоубийство.

В ходе следственных действий было установлено, что до этого подросток столкнулся на игровой платформе Roblox с вредоносным контентом и призывами, которые, по предварительной оценке следствия, негативно отразились на его психологическом состоянии.

Так или иначе, подростковое самоубийство практически никогда не укладывается в одну причину. На состояние ребенка могут одновременно влиять семейные обстоятельства, отношения со сверстниками, буллинг, одиночество, психологические трудности, проблемы в школе и множество других факторов. Интернет в такой ситуации может оказаться как самостоятельным источником опасного воздействия, так и пространством, в котором уже существующие проблемы усугубляются.

Поэтому вопрос в данном случае заключается не только в том, что именно увидел подросток на Roblox. Гораздо правильнее будет задаться вопросом о том, почему ребенок вообще может столкнуться с потенциально опасным взрослым или сообществом там, где родитель ожидает увидеть исключительно игру?

В этом и заключается одна из самых серьезных проблем цифровой безопасности детей. В интернете возраст, внешность и намерения собеседника невозможно определить так же, как в реальной жизни. Пользователь может назвать себя ровесником ребенка, использовать соответствующую фотографию, разговаривать на понятном ребенку языке и постепенно завоевывать его доверие.

Такая схема известна как груминг.

Речь идет о целенаправленном установлении контакта с несовершеннолетним с целью последующей сексуальной эксплуатации, получения интимного контента, вовлечения ребенка в опасные действия или иной формы злоупотребления доверием. При этом опасный контакт далеко не всегда начинается с чего-либо очевидно сексуального. Он может выглядеть как обычная дружба, совместная игра или разговор о музыке, школе и интересах.

Именно поэтому простого правила «не заходи на подозрительные сайты» недостаточно. Ребенок может находиться на платформе, которая позиционируется как игровая и ориентированная в том числе на детей, и при этом вступить в контакт со взрослым человеком.

Так, проблема Roblox в последние годы стала предметом многочисленных судебных разбирательств в США. Например, в декабре 2025 года почти 80 исков, связанных с обвинениями в недостаточной защите детей от сексуальной эксплуатации на платформе, были объединены для рассмотрения в одном федеральном процессе в Сан-Франциско. Истцы, среди которых родители пострадавших детей, утверждают, что злоумышленники могли выдавать себя за несовершеннолетних, устанавливать контакт с детьми через Roblox, а затем переводить общение на другие платформы, в том числе Discord. Roblox отрицал предъявленные обвинения.

Так, например, в одном из исков, поданных в Калифорнии матерью 15-летнего Итана Далласа, утверждается, что мальчик начал пользоваться Roblox в девятилетнем возрасте с разрешения родителей и при включенном родительском контроле. Согласно иску, позднее взрослый пользователь, выдававший себя за ребенка, установил с ним контакт.

Но общение постепенно приобрело сексуальный характер, после чего подростка убедили отключить родительский контроль и продолжить общение в Discord. Далее от него начали требовать откровенные фотографии и видео и угрожать их распространением.

В конечном итоге, подросток умер в 2024 году. Семья впоследствии узнала от полиции, что предполагаемый злоумышленник был задержан во Флориде в связи с аналогичными преступлениями против других детей.

Другой случай оказался связан уже не только с сексуальной эксплуатацией, но и с экстремистским контентом. В октябре 2025 года юридическая компания Anapol Weiss сообщила о подаче иска от имени матери 13-летней Одри Хайне. Согласно утверждениям, девочка подвергалась манипуляциям и воздействию сообщества на Roblox и Discord, где прославлялись насилие и массовые убийства, а конкретнее – Массовое убийство в школе Колумбайн. В последствии общения с ними и под влиянием их слов, девочка совершила самоубийство.

Как бы там ни было, количество подобных дел само по себе показывает масштаб претензий к платформе. Юридическая компания Anapol Weiss к маю 2026 года сообщала о продолжающемся рассмотрении целого ряда дел, в которых фигурировали предполагаемый груминг, сексуальная эксплуатация детей, попытки перевести несовершеннолетних в офлайн-пространство и другие формы злоупотребления.

В ноябре 2025 года иск к Roblox подал и генеральный прокурор Техаса, обвинив компанию в недостаточной защите детей от сексуального контента, эксплуатации и груминга. Ведомство утверждало, что платформа представлялась родителям безопасной средой, хотя дети могли сталкиваться с «хищниками».

Тем не менее, стоит отметить, что за последний год Roblox существенно изменила систему безопасности. В 2025 году например объявила о переходе от простого указания возраста самим пользователем к проверке возраста с использованием технологии оценки возраста по лицу и документов. С января 2026 года проверка возраста стала требоваться для доступа к функциям общения там, где они доступны. Пользователей распределяют по возрастным группам, а общение между взрослыми и несовершеннолетними должно быть ограничено.

В июне 2026 года Roblox также объявила о глобальном запуске возрастных типов аккаунтов Roblox Kids и Roblox Select. Для детей младшего возраста предусмотрены более жесткие ограничения, а доступ к чату требует проверки возраста. Компания заявляет, что продолжает проверять игры, ограничивать коммуникацию между пользователями разных возрастных групп, фильтровать текстовые сообщения и предоставлять родителям инструменты контроля.

Сам Roblox при этом прямо признает, что ни одна система не может гарантировать абсолютную безопасность. Компания указывает на необходимость сочетания технологических механизмов, родительского контроля и разговоров с детьми о поведении в интернете.

Но достаточно ли вообще технических ограничений?

Для ребенка Roblox может выглядеть как игра. Для взрослого пользователя это одновременно социальная площадка, место общения и создания собственного контента. Discord может восприниматься подростком как обычный мессенджер для общения с друзьями. Но для злоумышленника эти же инструменты могут стать способом найти потенциальную жертву, установить доверительный контакт и постепенно изолировать ребенка от взрослых.

Опасность заключается как раз в постепенности. Если ребенку сказать, что «в интернете сидят опасные люди», он, скорее всего, поймет это как абстрактное предупреждение, но ведь реальная угроза часто выглядит совсем иначе. Это может быть пользователь, который несколько дней играет вместе с ребенком, шутит с ним, помогает ему в игре, интересуется его жизнью и только потом начинает просить сохранить общение в тайне.

Поэтому проблема не сводится к вопросу о том, должен ли ребенок пользоваться интернетом. Современный ребенок практически неизбежно находится в цифровой среде. Вопрос заключается в том, насколько эта среда способна распознавать и предотвращать опасное поведение взрослых.

Именно в этом направлении сейчас постепенно меняется законодательство разных стран, все больше растет количество тех, кто вводит полное ограничение на соц-сети для несовершеннолетних и подростков.

Одним из наиболее заметных примеров стала Австралия. С декабря 2025 года платформы, признанные возрастными социальными сетями, обязаны принимать разумные меры, чтобы пользователи младше 16 лет не могли создавать или сохранять учетные записи.

Европейский союз также усиливает требования к цифровым платформам. Уже в сентябре 2026 года готовится предложить более жесткий подход: Еврокомиссия рассматривает ограничения доступа к социальным сетям, видеоплатформам, чат-ботам и онлайн-играм для детей младшего возраста.

Азербайджан также уже начал формировать собственную систему регулирования этой сферы. В феврале 2026 года Президентом Азербайджана было подписано распоряжение о защите детей от вредного контента и воздействий в цифровой среде. В документе прямо говорится о необходимости совершенствования правового регулирования с учетом того, что социальные сети все раньше входят в повседневную жизнь детей.

Затем, 30 июня 2026 года, были приняты законодательные изменения, устанавливающие новые требования для возрастных социальных сетей. В частности, предусмотрено, что создание индивидуального цифрового аккаунта на таких платформах должно быть связано с проверкой возраста. Для пользователей младше 16 лет доступ к таким аккаунтам должен быть ограничен, а при отсутствии подтверждения достижения 16-летнего возраста существующие аккаунты и соответствующие персональные данные должны удаляться после вступления новых норм в силу.

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Однако даже самая совершенная система возрастной проверки не решит проблему полностью. Нельзя построить цифровую безопасность исключительно вокруг кнопки «родительский контроль».

Родитель может ограничить доступ к определенным сайтам, установить фильтр или запретить ребенку пользоваться социальной сетью. Но гораздо сложнее определить, насколько безопасным является конкретный человек, с которым ребенок играет каждый вечер, и что происходит в его голове после нескольких недель общения с ним.

Именно поэтому трагедия в Хатаинском районе требует не столько очередного разговора в духе «детям нельзя пользоваться интернетом», сколько серьезного анализа того, как устроена сама цифровая среда.

Взрослые привыкли разделять интернет на «опасные» и «безопасные» пространства. К первой категории относят сайты с откровенным содержанием, анонимные форумы или неизвестные приложения. Ко второй - детские игры, образовательные платформы и популярные сервисы. Но такое разделение все чаще оказывается условным.

Проблема также не заканчивается на сексуальной эксплуатации. Она включает груминг, шантаж, травлю, экстремистскую пропаганду, романтизацию насилия, вовлечение в опасные сообщества и психологическое давление. Все эти явления могут существовать в одном цифровом пространстве и переходить из одного сервиса в другой.

Цифровая безопасность несовершеннолетних в конечном счете требует ответственности сразу от нескольких сторон - семьи, государства и самих технологических компаний. Родители не могут в одиночку контролировать миллионы единиц контента и каждого пользователя, с которым сталкивается ребенок. Государство не способно вручную модерировать каждую переписку. А платформы не могут ограничиваться красивыми заявлениями о безопасности.