Хакан Фидан: Азербайджан и Турция стремятся достичь цели в $15 млрд в торговле

Азербайджан и Турция продолжают усилия по достижению цели в $15 млрд торгового оборота в кратчайшие сроки, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на совместном брифинге с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией является одним из важнейших направлений отношений.

«Наши взаимные инвестиции, совместные проекты и товарооборот с каждым годом растут еще больше. Все наши ведомства, профессиональные организации и торговые палаты прилагают большие усилия, чтобы в кратчайшие сроки достичь цели в $15 млрд товарооборота, поставленной перед нами нашими президентами», - сказал Хакан Фидан.

Турецкий министр подчеркнул, что сотрудничество в сферах энергетики, транспорта и взаимосвязанности также является стратегическим направлением азербайджано-турецких отношений.

«В этих направлениях реализуется множество проектов. (…) Мы считаем железнодорожную линию Баку - Тбилиси - Карс одним из важнейших компонентов Среднего коридора и желаем ее эффективного использования», - заявил он.

Гафар Агаев